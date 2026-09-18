El tiempo para hoy en España, 18 de septiembre de 2026

Archivo - Transeuntes bajo sus paraguas durante la intensa lluvia. A 11 de octubre de 2024, en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas mantienen este viernes en aviso a puntos de Andalucía, Baleares, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña en un día en el que el archipiélago balear alcanzará el nivel naranja tanto por lluvias como por tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, Mallorca, Ibiza y Formentera registran aviso de nivel naranja por lluvias y tormentas que será amarillo en Murcia. Por su parte, Almería, Granada, Barcelona, Alicante y Tarragona tienen aviso amarillo por lluvias.

AEMET ha explicado que mañana se mantendrá la inestabilidad en Baleares y fachada oriental peninsular durante la primera mitad del día con cielos nubosos y chubascos. Éstos podrían ser fuertes en litorales de Cataluña y especialmente en Mallorca e islas Pitiusas, donde incluso es probable que sean localmente muy fuertes, con acumulados significativos, y que vayan acompañados de tormenta. A su vez, también podrá darse algún chubasco aislado en otros puntos del litoral este peninsular durante la primera mitad del día.

Aún así, en líneas generales los cielos tendrán una tendencia a quedar poco nubosos. Por otro lado, el organismo estatal ha indicado que se registrarán cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y que un frente dejará precipitaciones débiles en el área cantábrica. Para el resto del territorio, el pronóstico recoge cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Por la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en interiores del sur peninsular y montañas del resto, con chubascos en el entorno de las Béticas con probabilidad de ser localmente fuertes en su extremo oriental.

Asimismo, habrá cielos nubosos con lluvias débiles en los nortes de las islas canarias e intervalos nubosos en el resto. Además, podrían darse bancos de niebla matinales en regiones del cuadrante sureste peninsular y, de forma aislada, también en otras zonas del prelitoral mediterráneo y del norte peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las máximas aumentarán de forma entre ligera y moderada en la Península, no registrarán cambios en Baleares y estarán en descenso en Canarias. En el otro extremo, las mínimas registrarán pocos cambios, salvo en el Estrecho y montañas del oeste y noroeste, donde habrá ascensos; y zonas bajas de Extremadura, donde se registrarán descensos. A su vez, podrían darse heladas débiles en cumbres del Pirineo.

Por último, el organismo estatal ha avanzado que mañana soplará viento moderado del norte en los archipiélagos y litorales de Galicia y de la fachada oriental peninsular, con algún intervalo fuerte en Ampurdán, costa gallega y especialmente en Canarias. Además, habrá levante moderado en el Estrecho y Alborán, y viento flojo en el resto predominando la componente norte en la mitad norte peninsular y la este en la sur; con intervalos moderados de cierzo en el Ebro y de viento del nordeste en la meseta Norte.