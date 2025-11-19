El tiempo para hoy en España, 19 de noviembre de 2025

Archivo - Una persona camina por la estación de esquí y montaña de Alto Campoo, a 5 de diciembre de 2023, en Brañavieja, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nieve activará este miércoles los avisos en cuatro provincias, con temperaturas mínimas de hasta -3ºC en las provincias de Soria y Ávila, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que destaca acumulados significativos de nieve en montañas del norte a últimas horas.

En concreto, las provincias con avisos por nieve son Lleida (Valle de Arán), León (Cordillera Cantábrica de León) Principado de Asturias (Cordillera y Picos de Europa) y Huesca (Pirineo oscense). Los mayores acumulados de nieve en 24 horas se darán en León, con 15 centímetros y que se esperan a partir de los 1000 metros. La AEMET ha indicado que el aviso continúa al día siguiente.

La AEMET ha previsto para este miércoles que la llegada de un frente deje una situación de inestabilidad, con cielos cubiertos en la mayor parte del tercio norte peninsular, excepto en el nordeste con intervalos nubosos y con precipitaciones que afectarán al norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro, Pirineo y en especial al área cantábrica, donde es posible que sean persistentes.

También podrían afectar de manera aislada a otras regiones aledañas al sur, así como al nordeste de Cataluña. Además se darán nevadas en montaña del tercio norte, con una cota que irá bajando del entorno de los 1.500 metros hasta los 800/1.000 metros y son probables los acumulados significativos a últimas horas en la Cantábrica y Pirineo occidental.

En el resto de la Península se espera un tiempo estable, con intervalos de nubes altas y nubosidad baja matinal en zonas del Levante y de ambas mesetas, que será abundante en la norte. Asimismo, se prevén cielos nubosos con chubascos ocasionales en los archipiélagos y serán poco probables en las Islas Canarias orientales.

También serán probables los bancos de niebla matinales y vespertinos en montañas del norte, así como al principio en zonas de ambas mesetas, del sureste peninsular y de Mallorca.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en el Cantábrico oriental y alto Ebro y predominarán los descensos en el resto del tercio norte peninsular, meseta e Ibérica Sur y extremo oeste. En el resto se esperan pocos cambios.

Respecto a las temperaturas mínimas, se prevén descensos en la Península y Baleares, sin cambios en Canarias. Asimismo, se esperan heladas débiles en amplias zonas de interior de la mitad norte peninsular, nordeste de la meseta Sur y sierras del sureste, que serán moderadas en Pirineos e Ibérica.

Además, soplará viento de componentes oeste y norte en la Península y Baleares, que será moderado en las islas, Estrecho, Alborán, litorales de la fachada oriental peninsular y con probables intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte en el bajo Ebro, Ampurdán y litorales de Galicia y Cantábrico. También se prevé alisio moderado en Canarias.