Archivo - Varias personas caminan con paraguas, a 20 de diciembre de 2025, en Badalona, Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El oleaje y las rachas de viento pondrán este jueves en aviso a un total de once comunidades autónomas (CCAA), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellas, cuatro alcanzarán el nivel naranja por olas: el Principado de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco.

En concreto, los avisos naranja por oleaje afectarán a los litorales occidental y oriental de Asturias; al litoral de Cantabria; a las costas de A Coruña, Lugo y Pontevedra; y a las de Guipúzcoa y Vizcaya.

El resto de avisos por olas se localizarán en Almería y Granada; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Alicante y Valencia; y Barcelona, Girona y Tarragona.

Además, habrá avisos por viento en Mallorca, Ibiza y Formentera; Barcelona, Girona y Tarragona; el Altiplano y el Noroeste de Murcia; Guipúzcoa y Vizcaya; y Alicante .

AEMET ha avanzado que mañana el tiempo en la Península y Baleares vendrá marcado por el paso de un frente y la posterior entrada de una masa de aire frío. En este contexto, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el cuadrante noroeste y poco nubosos en el resto del territorio. Se esperan precipitaciones moderadas, aunque persistentes, en Galicia, Asturias y León.

Durante la madrugada, el frente avanzará por el interior peninsular de oeste a este y dejará lluvias débiles o moderadas, salvo en las regiones mediterráneas. En las montañas del norte, las precipitaciones serán en forma de nieve a partir de los 1.500-1.800 metros.

En Canarias predominarán los cielos poco nubosos, excepto en el norte de las islas montañosas, donde se prevén intervalos nubosos y alguna precipitación débil y aislada.

También serán probables los bancos de niebla y las brumas en zonas de montaña al paso del frente, mientras que en los Pirineos habrá heladas débiles.

En cuanto a las temperaturas, AEMET ha indicado que descenderán de forma generalizada y acusada en la Península, con bajadas de más de 6°C tanto en las máximas en zonas de montaña de la meseta norte y Murcia como en las mínimas de la mitad sur, que se registrarán al final del día.

En los archipiélagos no se prevén grandes cambios, salvo en Baleares, donde descenderán las mínimas.

Por otra parte, predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, que alcanzará intensidad fuerte en los litorales de Galicia, el Cantábrico, Baleares y el sureste, sin descartar esa intensidad localmente en otros puntos del Mediterráneo.

Asimismo, AEMET considera probables las rachas muy fuertes en el litoral cantábrico oriental durante la madrugada y en regiones de los tercios norte y este peninsular y Baleares durante la primera mitad del día. En Canarias, el alisio será moderado.