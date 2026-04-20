El tiempo para hoy en España, 20 de abril de 2026

Archivo - Un hombre camina con un paraguas, a 17 de enero de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El séptimo gran temporal de la temporada ha traído viento, oleaje, nevadas y lluvias a las cuatro provincias catalanas, que vivirán un descenso en las tem - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas ascenderán este lunes y seguirán registrando valores altos para la época, con termómetros que alcanzarán los 32ºC en Zaragoza, Badajoz o Sevilla o los 31ºC de Murcia o Lleida, en una jornada marcada por inestabilidad en el nordeste peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, Huesca, Barcelona, Gerona, Lérida, Navarra y La Rioja estarán en alerta amarilla por tormentas que tendrán lugar al mediodía. En el caso de Cataluña, Barcelona y Gerona también estará en alerta por lluvias que se podrán acumular hasta los 20 litros por metro cuadrado.

Por lo general, la inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales.

En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.

Durante este lunes, la Aemet prevé una entrada de calima en la Península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo. Así, se espera un descenso de las temperaturas máximas en el litoral gallego y en el Ampurdán, con cambios poco relevantes en el resto. Los termómetros marcarán los 30ºC en Granada, Jaén, Albacete y Toledo, mientras que Cáceres, Ciudad Real, Córdoba, Logroño y Ourense registrarán 29ºC.

Por su parte, las mínimas subirán en el interior del País Vasco, con Bilbao con 12ºC o San Sebastián con 13ºC; Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y variarán poco en las demás zonas. En Canarias las temperaturas descenderán de forma generalizada, incluso de manera notable (más de 6 grados). Por ejemplo, Tenerife marcará de máxima 22ºC y Las Palmas de Gran Canaria 21ºC.

Por último, el viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado.