El tiempo para hoy en España, 20 de agosto de 2026

Archivo - Varias personas se protegen de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Lluvias, tormentas, calor, olas, viento y rissagas pondrán este jueves en aviso a diez comunidades autónomas (CC.AA.) en un día en el que cuatro de ellas alcanzarán el nivel naranja: Baleares (por calor), Castilla-La Mancha (por tormentas), Región de Murcia y Comunidad Valenciana (por lluvias y tormentas), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, hay aviso naranja por altas temperaturas en Mallorca. Además, se darán avisos naranjas por lluvias y tormentas en Albacete; el Altiplano de Murcia; Alicante y Valencia.

El resto de los avisos por calor estarán en Menorca, Ibiza y Formentera; Lleida y Tarragona; Alicante, Castellón y Valencia.

Asimismo, el resto de avisos por lluvias y tormentas se registrarán en Huesca, Teruel y Zaragoza; Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Noroeste de Murcia, Vega del Segura y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Guipúzcoa y Vizcaya; Ibérica riojana; y Castellón.

Además, hay avisos por tormentas en Almería y Granada; Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; Cuenca y Guadalajara; por lluvias en Albacete; por olas en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; costa del Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas y costa del Campo de Cartagena y Mazarrón; Alicante y Valencia; y por rissagas en Menorca.

AEMET ha indicado que la entrada de un frente este jueves por el norte junto con aire frío en altura y una onda corta dejará predominio de tiempo inestable en buena parte de la Península. En este marco, espera cielos muy nubosos o cubiertos en el tercio norte, con chubascos que podrán ser localmente fuertes y persistentes, así como ir acompañados de tormenta

En el este y Baleares también se prevén cielos nubosos con chubascos y tormentas, que podrán ser fuertes e ir acompañados de granizo. De hecho, éste podrá ser puntualmente grande en el sureste. En el resto de la Península se registrarían intervalos de nubes medias y bajas y no se descarta que caiga algún chubasco o tormenta ocasional.

Además, el organismo estatal ha incidido en que los cielos estarán nubosos en la vertiente norte de Canarias y despejados en el sur. De forma paralela, son probables las brumas y los bancos de niebla en los interiores del Cantábrico.

En lo que respecta a las temperaturas, el pronóstico recoge que los valores térmicos bajarán en casi toda la Península y que incluso lo harán de forma notable en el caso de las máximas en el nordeste. Durante esta jornada, sólo subirán las mínimas en puntos del litoral mediterráneo.

Asimismo, habrá ligeros ascensos en Baleares y no se registrarán cambios en los termómetros de Canarias. Sólo se podrán dar más de 35ºC y noches por encima de 20ºC en el litoral mediterráneo y Baleares.

Por último, AEMET ha indicado que el viento será en general del oeste y moderado. En el valle del Ebro, el cierzo podrá soplar con intervalos fuertes, así como el poniente en el litoral del mar de Alborán. En el sureste y en Baleares, el viento del suroeste será moderado y no se descartan las rachas muy fuertes. A últimas horas es posible la entrada de tramontana fuerte en el Ampurdán. En Canarias, el alisio será moderado.