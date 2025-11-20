El tiempo para hoy en España, 20 de noviembre de 2025

Archivo - Varios coches permanecen atrapados en una vía de la capital como resultado de la gran nevada provocada por la borrasca 'Filomena', en Madrid, (España), a 14 de enero de 2021. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 provincias estarán este jueves con avisos por nieve, oleaje y viento, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que destaca acumulados significativos de nieve en montañas del tercio norte, en especial en las cordilleras Cantábrica, Ibérica norte y Pirineos, así como en zonas más bajas aledañas.

En concreto, las provincias con avisos de nivel amarillo por nieve serán Huesca, Zaragoza, Burgos, Palencia, Lleida, Navarra (vertiente cantábrica, centro y pirineo), Álava, La Rioja (ibérica) y Cantabria (del Ebro). Sin embargo, se elevarán a nivel naranja (importante) en otras zonas de Cantabria (Liébana, centro y valle de Villaverde), así como en Asturias (cordillera y picos de Europa) y León.

Además, Menorca y Tarragona activarán aviso amarillo por oleaje, que llegará al nivel naranja en Girona. Mientras, Tarragona tendrá aviso amarillo por viento.

La AEMET ha previsto para este jueves precipitaciones persistentes en el Cantábrico con posibles chubascos localmente fuertes en litorales y zonas de montaña del interior. Mientras, Baleares y nordeste de Cataluña tendrán posibles precipitaciones localmente fuertes.

Asimismo, también se esperan probables rachas muy fuertes del noroeste en montañas de la mitad norte, en el bajo Ebro y en zonas expuestas de litorales mediterráneos y del Cantábrico oriental.

De esta forma, la entrada de una masa de aire de origen ártico a la Península y Baleares dejará cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en el archipiélago, en la mayor parte del tercio norte peninsular, sistemas Central e Ibérico y zonas aledañas de la meseta Norte, con posibilidad de ir acompañadas de tormenta y granizo ocasional.

El cielo permanecerá nuboso en el resto de zonas, sin descartar algún chubasco ocasional y un tiempo poco nuboso en el suroeste. No obstante, los mayores acumulados se darán en el Cantábrico por precipitaciones persistentes, sin descartar que sean localmente fuertes en litorales, zonas de montaña del interior, el norte de Baleares y nordeste de Cataluña. Al mismo tiempo, se esperan bancos de niebla matinales en el interior.

Por su parte, la nieve llegará a amplias zonas del tercio norte y entornos de montaña y aledaños del centro y sureste peninsular y de Mallorca con acumulados significativos en montañas del tercio norte. Además, AEMET espera que la cota de nieve baje de (aproximadamente) 1.000 metros hasta los 500 metros.

A su vez, en Canarias habrá cielos nubosos con predominio de nubosidad alta en las islas orientales y precipitaciones en las islas montañosas.

En cuanto a temperaturas, seguirán en descenso generalizado en la Península y Baleares. Sin embargo, habrá algunos ascensos en las mínimas en depresiones del norte y en las máximas en depresiones del norte de Cataluña, y pocos cambios en Canarias.

También se prevé que las heladas serán débiles en amplias zonas de interior peninsular, excepto en zonas bajas del suroeste y del Ebro, moderadas en montañas de la mitad norte y localmente fuertes en Pirineos.

Por último, el viento será moderado en el Estrecho y Alborán y en el alisio en Canarias, con viento del norte y noroeste en el resto, pero será flojo en el interior de la mitad sur peninsular y moderado en el resto, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en montañas de la mitad norte, en el bajo Ebro y en zonas expuestas de litorales mediterráneos y del Cantábrico oriental.