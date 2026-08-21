El tiempo para hoy en España, 21 de agosto de 2026

Archivo - Una mujer con paraguas bajo la lluvia, a 29 de mayo de 2023, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas ponen este viernes en aviso a cinco comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que Baleares y Cataluña alcanzarán el nivel naranja por ese motivo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que indica que la jornada estará marcada por un descenso de temperaturas generalizado. Además, Baleares también tendrá aviso por olas y rissagas.

En concreto, Mallorca, Ibiza y Formentera y Menorca, Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya tendrán aviso amarillo por lluvias. El resto de avisos amarillos por lluvias y tormentas estará en Barcelona y Castellón. Tarragona está en riesgo importante por tormentas que podrían ir acompañadas de fuerte viento y granizo.

AEMET ha indicado que por la tarde, se darán chubascos acompañados de tormenta en la Ibérica aragonesa, Baleares, Barcelona y Girona. Mientras tanto, a últimas horas del día, se registrarán chubascos fuertes o muy fuertes y persistentes en el litoral catalán y norte de Castellón.

En lo que se refiere al resto de la Península, el pronóstico recoge un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Además, apunta a que los cielos estarán nubosos en la vertiente norte de Canarias y que por allí podría haber precipitaciones débiles. En la sur, los cielos estarán despejados. Asimismo, el organismo estatal ha apuntado a la probabilidad de que se den brumas y bancos de niebla en los interiores del Cantábrico.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha indicado que las máximas bajarán en la meseta norte, el nordeste y en el Mediterráneo, de forma notable en la Ibérica, Castellón y Baleares, subirán en el suroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. En el otro extremo, las mínimas bajarán de forma generalizada. Aún así, habrá pocos cambios en las temperaturas de Canarias.

Por último, la previsión indica que el viento será en general flojo mañana y de componente oeste en la Península, moderado en el litoral cantábrico y en el Ebro. En los litorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, será del este y con tramontana en el Ampurdán. En Baleares, el viento será moderado y del sur y el poniente en el mar de Alborán podrá venir acompañado de intervalos fuertes. En este marco, no se descartan rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro. Por lo demás, el alisio será moderado en Canarias.