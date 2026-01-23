El tiempo para hoy en España, 23 de enero de 2026

Archivo - Fuerte oleaje en la zona de la Torre de Hércules, a 27 de noviembre de 2021 en A Coruña, Galicia (España). - M. Dylan - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lluvia, nieve, viento y oleaje pondrán este viernes en aviso a un total de 14 comunidades y Ceuta, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). De ellas, cuatro tendrán avisos naranja por olas y nieve --Asturias, Cantabria, Castilla y León y País Vasco-- mientras que partes de Galicia llegarán al nivel rojo por oleaje.

En concreto, A Coruña y Pontevedra tendrán aviso rojo por olas ante la previsión de un mar combinado del noroeste de ocho a nueve metros. Mientras tanto, habrá avisos naranja por oleaje en la costa de los litorales asturianos occidentales y orientales; en la costa del litoral cántabro; en Lugo; y en Guipúzcoa y en Vizcaya.

Asimismo, también habrá avisos naranja por nieve en Lugo, Ourense y Pontevedra; así como en León, Salamanca, Segovia, Soria, y Zamora. Al margen de ello, el resto de avisos por oleaje se darán en Almería, Cádiz, Granada; Mallorca y la costa de Ceuta.

A su vez, el resto de avisos por nieve se registrarán en Granada y Jaén; Huesca y Teruel; la suroccidental asturiana y la Cordillera y Picos de Europa; Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Cáceres; A Coruña; Sierra de Madrid, Pirineo navarro; y la Ibérica riojana.

Además, habrá avisos por lluvia en Cádiz y Ceuta; y por viento en Almería y Cádiz; Burgos; Albacete; A Coruña, Lugo y Pontevedra; noroeste de Murcia y Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; y Ceuta.

AEMET prevé que el tiempo de este viernes siga marcado por el paso de frentes asociados la borrasca Ingrid, que también contará con un temporal atlántico. En líneas generales, predominarán los cielos nubosos o cubiertos, que en regiones mediterráneas se alternarán con periodos poco nubosos.

En la predicción, el organismo estatal recoge precipitaciones generalizadas. Eso sí, serán menos probables y de carácter ocasional en Baleares, fachada oriental peninsular, Ebro y Cantábrico. Por zonas, los mayores acumulados se darán en Galicia y entorno del Estrecho, donde las lluvias podrán ser fuertes y persistentes.

Asimismo, es posible que caigan tormentas con granizo pequeño ocasional en Galicia y Andalucía occidental. Tras el frente, una masa de aire polar hará descender la cota de nieve, desde casi los 1.000/1300 metros (m) a 600/800 m en las mitades norte y oeste peninsulares y del entorno de los 1400-1700 m a 1000-1300 m en el sureste.

De hecho, podría bajar de los 500 m en Galicia y afectar a la meseta norte, interiores del cantábrico y entorno pirenaico, esperándose también en otras montañas del tercio oriental peninsular y sin descartar zonas de la meseta sur. Aún así, los mayores acumulados se esperan en Galicia y meseta norte. Mientras tanto, en Canarias, habrá cielos nubosos con precipitaciones al final del día.

En lo que respecta a las temperaturas, estas descenderán en la mayor parte de la Península, de manera más acusada en el cuadrante noroeste con mínimas al final del día. En la mitad sureste permanecerán con pocos cambios o algunos aumentos en las máximas. A su vez, los termómetros también aumentarán en Baleares, pero en Canarias permanecerán sin cambios.

El organismo estatal prevé heladas débiles en zonas de la meseta norte, localmente moderadas, en montañas de la mitad norte, que podrán ser fuertes en el Pirineo. La capital de provincia con previsión de mínimas más bajas será León, donde se espera llegar hasta los -2ºC.

Por lo demás, AEMET avanza que soplará viento moderado de oeste y suroeste en la Península y Baleares, que alcanzará intensidades fuertes con un temporal atlántico en el norte. Además, habrá rachas muy fuertes en la mayor parte de litorales peninsulares, zonas de interior del tercio oriental, Baleares y montañas del norte. Asimismo, se registrará viento de norte con intervalos fuertes en Canarias.