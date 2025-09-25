El tiempo para hoy en España, 25 de septiembre de 2025

Archivo - Cubelles durante las precipitaciones provocadas en la provincia de Barcelona (España). - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este jueves estará marcada por las precipitaciones que serán localmente fuertes en litorales de Cataluña, con Barcelona en aviso por lluvias de hasta 20 por metro cuadrado (l/m2), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La AEMET prevé para este jueves que se mantenga la situación de estabilidad en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solamente se esperan cielos cubiertos con precipitaciones en la mitad nordeste de Cataluña, con probabilidad de ser localmente fuertes en el litoral central, así como en el Cantábrico oriental, donde serán débiles.

También son probables los chubascos ocasionales en Mallorca y Menorca, que pueden ser localmente fuertes. De este modo, durante la primera mitad del día se formará nubosidad baja en amplias zonas de los tercios norte y este peninsulares y en Melilla y en el Estrecho con posibilidad de alguna llovizna.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el Levante y montañas del tercio sur y serán probables los chubascos en las Béticas orientales, que podrían afectar a puntos de la Comunidad Valenciana al final. Asimismo, en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos, así como probables precipitaciones débiles y dispersas que tenderán a menos.

Además, serán probables las nieblas matinales en interiores de los tercios norte y sureste peninsulares, que se prevén más extensas en el alto Ebro y nordeste de la meseta Norte.

En cuanto a las temperaturas máximas, habrá pocos cambios en Canarias, tercio sur y regiones del extremo nordeste peninsular. En el resto estarán en aumento, de ligero a moderado. Respecto a las mínimas, se esperan aumentos en el este de la meseta Sur y extremo oriental de la Ibérica y permanecerá con pocos cambios en el resto. Además, se esperan heladas débiles en el Pirineo y dispersas en otras montañas del tercio norte.

Por último, soplarán vientos moderados de componente este en litorales del Cantábrico occidental y norte de Galicia, Estrecho y en la mitad sur del área mediterránea. También será moderado el alisio en Canarias, la tramontana con posibles intervalos fuertes en Ampurdán y el cierzo al principio en el Ebro. Asimismo, se esperan vientos de flojos a moderados de componentes norte y este en Baleares, y vientos flojos con predominio de las componentes norte y oeste en el resto.