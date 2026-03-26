El viento y las olas ponen en aviso a siete CCAA, con Baleares, Cataluña y C.Valenciana en nivel naranja

Archivo - Oleaje en la playa de Ondarreta, a 31 de enero de 2026, en San Sebastián, Guipúzcoa, País Vasco (España) - Unanue - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El viento, las olas, y en menor medida, la nieve, pondrán este jueves en aviso a diez comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que puntos de Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana alcanzarán el nivel naranja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por viento estarán en Castellón y Tarragona; mientras que los de olas se registrarán en Girona y Tarragona; Mallorca y Menorca.

Al margen de ello, el resto de avisos por viento se darán en Huesca, Teruel, Zaragoza, Menorca, Girona y Lleida. Asimismo, los de oleaje estarán en Almería y Cádiz y A Coruña. A su vez, el Pirineo navarro registrará aviso por nieve.

AEMET ha avanzado que mañana predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el extremo norte peninsular y norte de Baleares. En este marco, se registrarán precipitaciones, en general débiles, en el área cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica, Pirineo y Mallorca, y también serán posibles de forma ocasional en el resto del archipiélago y litoral central de Cataluña.

En el entorno de la Ibérica y meseta norte también se registrarán cielos nubosos que tenderán a levantar y en Alborán, Estrecho y sureste peninsular, intervalos nubosos. El día será poco nuboso en el resto del país, con nubes altas.

Durante esta jornada, la cota de nieve se situarán en torno a 900 /1.100 metros (m) en el extremo norte. De acuerdo con la previsión, podrá haber acumulados significativos en zonas de montaña más probables en el Pirineo occidental. Además, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte.

Mientras tanto, en Canarias persistirá cierta inestabilidad, con cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones en las islas montañosas, aunque al sur de las mismas el tiempo será en general poco nuboso. De forma paralela, habrá bancos de niebla matinales en montañas del norte peninsular.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha señalado que las máximas registrarán pocos cambios en las Canarias occidentales, extremo noroeste peninsular y en Andalucía. Al sur de esta comunidad autónoma, subirán. Mientras tanto, se producirá un descenso generalizado en el resto del país, que será notable en el área pirenaica y en regiones del centro norte y este peninsular.

Por otro lado, en las mínimas predominarán las subidas de ligeras a moderadas en la mitad sur peninsular y las bajadas en la norte, con pocos cambios en los archipiélagos.

Por último, AEMET ha detallado que este jueves soplará viento moderado de componente norte en la mayor parte del país, exceptuando en el tercio sur peninsular donde lo hará de este. Se prevé alcanzar intensidades fuertes con rachas muy fuertes en el Ebro y zonas aledañas, Pirineo, Ampurdán, norte de Baleares, litoral gallego y, arreciando a lo largo del día, en el Estrecho y puntos de Alborán, siendo también posible en la Ibérica y Canarias.