El tiempo para hoy en España, 26 de noviembre de 2026

Archivo - Oleaje en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Viento y oleaje activarán los avisos este miércoles en nueve provincias del este peninsular y en Baleares, con temperaturas mínimas de -1ºC en Palencia, Ávila y Teruel, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las provincias con nivel naranja (importante) por oleaje serán Girona (Ampurdán), Menorca y Mallorca (norte y nordeste). También habrá avisos por oleaje, pero de nivel amarillo, en Alicante, Castellón, Tarragona e Ibiza y Formentera.

En cuanto a los avisos por vientos, se darán en Castellón, Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, Menorca, Huesca y Teruel, con rachas máximas de 80 kilómetros por hora (km/h) en todas las provincias.

La AEMET prevé para este miércoles que la entrada de altas presiones desde el oeste deje una situación de estabilidad en la Península, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste y con cielos nubosos o cubiertos en el resto, que tenderán a abrirse claros en la meseta Norte e Ibérica.

Además se prevén precipitaciones, débiles en general, en el área cantábrica, alto Ebro y norte de Galicia, de la Ibérica y del Pirineo, que serán también posibles en Melilla y con tendencia a ir a menos. Estas precipitaciones serán en forma de nieve a una cota de 1.000-1.300 metros y de 600-800 metros en el entorno pirenaico, donde son probables acumulados significativos a primeras horas.

En Baleares se espera una situación de inestabilidad, con cielos nubosos y chubascos, sin que se descarte alguna tormenta con granizo ocasional en Menorca y Mallorca, donde podrán ser localmente fuertes. Mientras, en Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto, con posibilidad de alguna lluvia débil y ocasional.

También se prevén bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular, que serán también posibles en la meseta Norte y Galicia.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso en la mitad este peninsular, archipiélagos y Melilla, con pocos cambios en el resto. Las mínimas estarán en descenso, a excepción del tercio noroeste peninsular donde se esperan pocos cambios. Además, se esperan heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte y sureste peninsular, meseta Norte y nordeste de la Sur, que serán moderadas e incluso localmente fuertes en valles altos del Pirineo.

Asimismo, predominará viento de componente norte en la Península y Baleares, con poniente en Alborán, que tenderá a variable y se establecerá el oeste en el Cantábrico. El viento será moderado en el tercio este peninsular, Cantábrico oriental, Baleares y golfo de Cádiz, y se espera que sea fuerte, con rachas muy fuertes, en el entorno del bajo Ebro, Pirineos, Ampurdán y Baleares, pudiendo darse intervalos fuertes en otros puntos de litoral de la fachada oriental peninsular. En Canarias se prevé alisio moderado.