El tiempo para hoy en España, 27 de abril de 2026

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y tormentas activarán avisos este lunes en Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Cataluña y Galicia mientras que en el sur peninsular se producirá un aumento de las temperaturas máximas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, se esperan tormentas que pueden ser localmente fuertes en el interior de las provincias del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, norte de Castilla y León, alto Ebro y Pirineos. Los avisos de nivel amarillo estarán activos durante la tarde del lunes en Huesca, Burgos, León, Palencia, Barcelona, Girona, Lleida, Lugo, Ourense y en la cordillera suroccidental asturiana.

Asimismo, se esperan rachas de vientos de Levante en el entorno del Estrecho que podrán llegar a los 80 kilómetros por hora y que activarán avisos amarillos en la provincia de Cádiz durante todo el día.

Según la Aemet, la inestabilidad en los interiores del Cantábrico, este de Galicia, Ibérica norte, Pirineos, norte de Castilla y León y alto Ebro, dejará cielos cubiertos y chubascos acompañados de tormentas vespertinas que pueden ser localmente fuertes, mientras que en el centro y sur peninsular y en Baleares se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos, aunque puede haber nubosidad de evolución durante el día.

En el Cantábrico se esperan nubes bajas por la mañana, así como en el Estrecho y mar de Alborán, donde pueden darse lluvias débiles. Por su parte, en Canarias se esperan cielos nubosos y lluvias débiles que serán más probables en el norte de las islas.

Asimismo, son probables las brumas o los bancos de niebla en zonas de montaña del Cantábrico y de la meseta norte, sin descartarlas puntualmente en algunos litorales mediterráneos. Además, habrá calima en el extremo sur peninsular.

Respecto a las temperaturas, se espera un aumento de las máximas en el sur --donde se alcanzarán los 29ºC en Sevilla y los 28ºC en Huelva-- y un descenso ligero en el Cantábrico. En cuanto a las mínimas, no se esperan cambios relevantes, a excepción de aumentos en las montañas del noroeste. Tampoco se esperan cambios significativos en Canarias.

Predominará el viento flojo de componente este en la Península y en Baleares, salvo en el noroeste de Castilla y León, Cantábrico y Galicia, donde predominará el norte. Más intenso en los litorales, con rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos de fuerte en el Estrecho, Alborán y el noroeste gallego. En Canarias, el viento será moderado de componente norte.