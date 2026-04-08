Las tormentas, las olas y el viento ponen en aviso a seis CCAA, con bajada de máximas en suroeste peninsular

Archivo - Dos personas sujetan un paraguas, a 16 de enero de 2023, en Santander, Cantabria (España). - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La lluvia, las tormentas, las olas y el viento pondrán este miércoles en aviso a Andalucía, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, se esperan precipitaciones puntualmente superiores a 15 litros por metro cuadrado (l/m2) por hora y acompañadas de tormentas en el oeste peninsular.

Además, podrían registrarse rachas de viento superiores a los 70 kilómetros por hora (km/h) en la meseta sur de origen convectivo. Además, habrá un descenso de las máximas mayor a 6ºC en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta.

Los avisos por tormenta se encontrarán en Córdoba, Málaga y Sevilla; Suroccidental asturiana y Cordillera y Picos de Europa; Ávila, León y Zamora; Ciudad Real y Toledo; Badajoz y Cáceres; y Lugo y Ourense.

Mientras, los de lluvia estarán en Córdoba, Málaga y Sevilla; Ávila; y Cáceres. Además, Ciudad Real y Toledo registrarán avisos por viento; y A Coruña y Pontevedra por olas.

AEMET ha avanzado que la formación mañana de una baja fría aislada al suroeste de la Península con un previsible carácter estacionario dejará cielos muy cubiertos y precipitaciones en el oeste peninsular, especialmente en el cuadrante suroeste.

En este marco, espera que las precipitaciones puedan ser persistentes y no descarta que sean puntualmente fuertes en el interior del sudoeste. Además, añade que podrían ir acompañadas de tormenta en la mitad oriental peninsular y que pueden extenderse a zonas aledañas del centro peninsular.

En el resto de la Península y Baleares prevé cielos con abundantes nubes medias y altas y en Canarias, cielos nubosos o cubiertos en el norte de las islas más montañosas, con precipitaciones débiles.

Al margen de ello, el pronóstico recoge bancos de niebla costeros en los litorales del norte del Mediterráneo y en Baleares, brumas y nieblas en zonas altas de la mitad occidental. A su vez, señala que se espera polvo en suspensión en el centro y oeste peninsular. Con la precipitación, puede dar lugar a chubascos de barro.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal indica que habrá un descenso de las temperaturas en el centro y oeste peninsulares, que puede ser notable para las máximas en Andalucía, Extremadura y el oeste de la meseta. Mientras tanto, se registrarán ligeros ascensos en el tercio oriental y Baleares, que serán más acusados para las mínimas. Por lo demás, en Canarias habrá descenso de las máximas y pocos cambios en las mínimas.

Por último, AEMET explica que mañana habrá vientos de componente sur y oeste, en general de flojos a moderados, que serán más intensos y con posibles rachas muy fuertes puntuales en la meseta sur durante la tarde de origen convectivo.

En los litorales mediterráneos y Baleares predominará el viento flojo de componente este, moderado en el litoral sudeste y en Alborán habrá poniente. Asimismo, se registrará viento del norte moderado en Canarias, que tenderá a arreciar y a rolar a noroeste.