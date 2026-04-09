El tiempo para hoy en España, 9 de abril de 2026

Archivo - Olas rompiendo, a 2 de noviembre de 2023, en Santander, Cantabria (España). - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El viento y las olas pondrán este jueves en aviso a puntos de Andalucía, Galicia y Canarias en un día en el que zonas de Castilla y León también estarán en aviso, en su caso por lluvias y tormentas, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, se podrán registrar subidas de más de 10ºC en Extremadura, del oeste de la meseta sur y del norte de Andalucía

En concreto, Almería y Granada estarán en aviso por olas; al igual que A Coruña. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife registrarán avisos tanto por olas como por viento, mismo caso que el de Almería. Por su parte, León y Palencia tendrán aviso por tormentas.

AEMET ha avanzado que la borrasca situada al suroeste de la Península se alejará mañana levemente hacia el sur. Aun así, dejará en el extremo suroeste peninsular durante la madrugada y a últimas horas el día cielos nubosos así como chubascos, que podrán ser localmente fuertes y venir acompañados de tormenta.

De acuerdo con el pronóstico, podrá haber tormentas y chubascos fuertes al sur de la cordillera Cantábrica que podrán venir con granizo. Con menor probabilidad, podría darse además algún chubasco en otras zonas de montaña de la mitad norte.

Además, se esperan nubes bajas en los litorales de Baleares, mientras que en el resto del territorio, se prevén algunas nubes altas y de evolución durante la tarde. En lo que respecta a Canarias, los cielos estarán nubosos y podrá haber precipitaciones en el norte de las islas.

En este marco, el organismo estatal ha indicado que es probable que se registren brumas y bancos de niebla matinales en puntos de la mitad oeste peninsular. Asimismo, ha remarcado que la presencia de polvo en suspensión en el centro y en el oeste peninsular podrá dar lugar a precipitaciones con barro.

En lo que respecta a los termómetros, las máximas subirán de forma generalizada salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios. En el suroeste, estos ascensos serán notables, es decir, de más de 6ºC; y llegarán incluso a ser extraordinarios --de más de 10ºC-- en Extremadura, del oeste de la meseta sur y del norte de Andalucía. Por el contrario, en las mínimas habrá pocos cambios. Por lo demás, las temperaturas apenas variarán en los archipiélagos.

Por último, AEMET ha indicado que predominarán los vientos de componente este, flojos en general, en el interior peninsular y en Alborán, y de componente norte en el Cantábrico; en el resto del territorio serán flojos y variables. Además, se esperan rachas muy fuertes en el litoral almeriense y en sierras del sureste. En Canarias, los vientos del noroeste serán moderados y dejarán rachas muy fuertes.