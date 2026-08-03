El tiempo para hoy en España, 3 de agosto de 2026

Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en Almería. A 24 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor remitirá este lunes en la Península con la llegada de un frente al noroeste que dejará precipitaciones en Galicia, con tendencia a extenderse por la tarde al resto del noroeste, y tormentas que podrían ser fuertes y venir acompañados de granizo en el bajo Ebro y en la provincia de Lleida, sin descartarse en otros puntos de Cataluña y Aragón, según la previsión de la Agencia estatal de meteorología (Aemet).

Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada en la Península respecto, aunque se mantendrán con pocos cambios en los archipiélagos. Pese al descenso, se prevé superar los 35 grados en regiones de los tercios este y sur peninsular, así como en puntos de Baleares y especialmente en Canarias, donde podrán alcanzarse localmente los 40 grados en la isla de Gran Canaria, que tiene activo el aviso rojo.

Las mínimas subirán en el centro norte peninsular, con descensos en Andalucía y pocos cambios en el resto. Aun así, Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia permanecerán en aviso por calor a partir del mediodía.

El frente dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la Península e intervalos nubosos en la sur, con tendencia general a quedar poco nuboso de oeste a este a lo largo del día. En los archipiélagos predominará el tiempo poco nuboso o despejado, con nubosidad alta en aumento en Baleares. Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en puntos del norte y este peninsular y Baleares. Se espera calima en altura en Canarias y, en menor medida, en Alborán.

Además, se darán noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en Baleares, con mínimas por encima de 25 grados en puntos del litoral mediterráneo y en Canarias, donde localmente podrían no bajar de 30 grados.

En cuanto al viento, soplará con poniente moderado en los litorales del sur peninsular y moderado del sur en los de Galicia. En el resto predominará viento flojo en general, arreciando por la tarde, con componente oeste salvo en Baleares, el nordeste y la fachada oriental peninsular, donde predominarán las componentes sur y este. En Canarias, el alisio soplará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes.