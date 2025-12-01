El tiempo para hoy en España, 1 de diciembre de 2025

Archivo - Un padre, con sus dos hijos, caminan abrigados con la llegada de la borrasca Gerard, a 16 de enero de 2023 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La jornada de este lunes estará marcada por una mayor estabilidad en todo el país y por la bajada de temperaturas mínimas, que alcanzarán los -4ºC en Ávila y Soria y los -3ºC en Burgos, Cuenca y León, excepto en sureste peninsular donde apenas sufrirán cambios, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aemet prevé cielos cubiertos o nubosos en toda la Península por la llegada de un frente frío que dejará lluvias persistentes en el oeste de Galicia hacia el final del día, que se irán extendiendo por toda la Comunidad y de forma más débil al noroeste de Castilla y León y oeste de Asturias.

Durante la madrugada del lunes los restos de otro frente en el Mediterráneo dejarán algún chubasco en litorales mediterráneos entre el cabo de la Nao y Estrecho, Melilla y en Baleares donde podrían ser localmente fuertes. Por su parte, en Canarias se esperan intervalos nubosos con lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

Respecto a las temperaturas máximas, se esperan ascensos en la vertiente cantábrica, Pirineos, zonas altas de la Ibérica y Sistema central y sur de la Península, donde podrán alcanzarse los 20ºC en Almería. Sin embargo, descenderán en Castilla y León y en el nordeste peninsular, Levante y valles del Tajo y Ebro. Pocos cambios en Canarias.

Asimismo, se prevén heladas débiles en montañas del interior y zonas próximas de la meseta Norte, que serán localmente moderadas en Pirineos y zonas altas de la Ibérica.

Por su parte, el viento será de componente sur y oeste en el interior, de componente norte en el Golfo de Cádiz y en Baleares y norte mediterráneo rolando a suroeste. Soplará moderado en litorales gallegos y del Cantábrico con intervalos de fuerte en el noroeste de Galicia y Cantábrico occidental y también son probables rachas muy fuertes en el interior. En el mar Balear y en el norte mediterráneo se esperan vientos moderados, mientras que en Canarias soplará alisio moderado.