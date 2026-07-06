El tiempo para hoy en España, 6 de julio de 2026

Una pareja bebe agua durante la ola de calor. A 05 de julio de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Andalucía se sitúa como la comunidad que registra las temperaturas más altas durante la segunda ola de calor del verano, declarada el pasado viernes. En l - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el día álgido del episodio de ola de calor que afecta a España, con temperaturas máximas que podrán alcanzar los 42 grados en los valles fluviales. Todas las comunidades tienen activos avisos por calor que en en el caso de 22 provincias es naranja (aviso importante)

En concreto, se espera que se alcancen los 39-41 grados en el cuadrante suroccidental y los valles del Ebro y depresiones del nordeste, pudiendo llegar a los 42 grados en el valle del Guadalquivir. En el Cantábrico oriental, las ambas mesetas y el interior de la Comunidad Valenciana y Mallorca se esperan máximas de entre 37 y 39 grados, con superaciones puntuales de los 40 grados.

La jornada estará marcada por nuevas subidas de temperatura en el Cantábrico oriental, que se extenderán en menor magnitud al valle del Ebro, la meseta norte y el tercio este peninsular. En el interior de Galicia, en cambio, las temperaturas tenderán a moderarse con la entrada del flujo marítimo, aunque el valle del Miño y zonas del interior aún registrarán entre 37 y 39 grados. En Canarias subirán ligeramente, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en el sur de Gran Canaria.

En cuanto a la estabilidad atmosférica, se esperan tormentas acompañadas de rachas muy fuertes de viento en el centro peninsular, con mayor probabilidad en la meseta sur y el este de Extremadura, sin descartar episodios aislados en los sistemas Béticos, la cordillera Cantábrica, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León. En las costas gallegas y asturianas se prevén nubes bajas y algunas brumas, mientras que en el resto de la Península y Baleares predominarán los cielos despejados o con nubes altas.

El viento será en general de componente este en los litorales, moderado en el Cantábrico y flojo en el Mediterráneo, y variable y flojo en el interior peninsular. En el Estrecho se darán rachas muy fuertes de levante durante la madrugada. En Canarias, el viento será de componente norte y moderado, con entrada de calima prevista.

MANTIENE ACTIVO EL AVISO ESPECIAL POR OLA DE CALOR

La Aemet mantiene activo un aviso especial por ola de calor que se prolongará durante buena parte de la semana. La causa es la presencia de una dorsal sobre el territorio nacional y de una dana al oeste de la Península Ibérica, que, unidas a la elevada insolación, la alta estabilidad y los vientos flojos, favorecen la generación y extensión de una masa de aire muy seca y cálida. El organismo señala que las temperaturas serán muy altas y persistentes, especialmente en el cuadrante suroccidental, los valles fluviales y las depresiones del interior peninsular.

Las noches también serán muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroccidental y el valle del Ebro, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y que se mantendrán por encima de los 25 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.

El organismo también ha advertido de que el nivel de peligro de incendio aumentará de forma generalizada a valores muy altos, dado el efecto combinado de las altas temperaturas, la posibilidad de tormentas y rachas de viento fuertes y el déficit hídrico acumulado durante el mes de junio. La Aemet ha matizado además que existe un alto grado de incertidumbre en la extensión y duración del fenómeno, condicionado por la evolución en la posición de la dana.