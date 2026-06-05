El tiempo para hoy en España, 5 de junio de 2026

Archivo - Gaviotas en la playa de la Barceloneta durante el temporal, a 19 de enero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo dejará este viernes posibles precipitaciones persistentes y fuertes en el sur de Valencia y norte de Alicante y localmente fuertes, con tormenta, en litorales de Cataluña de madrugada, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De hecho, Barcelona tendrá aviso por lluvias y tormentas y Girona, por olas. En lo que respecta a los archipiélagos, Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera estarán en aviso por oleaje, al igual que Gran Canaria y Tenerife. Además, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife registrarán avisos por viento.

El organismo estatal ha explicado que la entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo dejará este viernes cielos nubosos o cubiertos en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como al principio de la jornada en Cataluña y Baleares. En este sentido, habrá precipitaciones en el entorno del cabo de la Nao que podrán ser persistentes y fuertes, y chubascos y tormentas a primeras horas en litorales de Cataluña que también podrán ser fuertes.

De acuerdo con la predicción, es posible que se den lluvias ocasionales en el resto de zonas, aunque éstas tenderían a remitir en general. Aún así, habría chubascos por la tarde en el nordeste de Cataluña. En lo que concierne al resto del país, se esperan intervalos nubosos en el Cantábrico con posibilidad de alguna precipitación débil y dispersa al principio del día, y cielos poco nubosos en general en el resto del territorio.

Por la tarde se dará nubosidad de evolución en montañas del centro y este peninsular y podría registrarse algún chubasco en la Ibérica oriental. Al final de la jornada, se cubrirían los cielos en Galicia con la llegada de un frente que dejará chubascos débiles en su extremo occidental.

En Canarias, la jornada se verá caracterizada por cielos nubosos en el norte de las islas con probables precipitaciones débiles en las islas montañosas y cielos poco nubosos en el resto del archipiélago. Al margen de ello, podría haber bancos de niebla matinales en el norte peninsular.

En lo que concierne a los termómetros, AEMET ha señalado que las máximas descenderán en Canarias, Mediterráneo y tercio oriental peninsular, de forma notable en regiones de este último, Alborán y norte de Baleares, e incluso extraordinariamente en la Comunidad Valenciana. Por el contrario, se registrarán ascensos en el cuadrante noroeste y centro norte peninsular. En líneas generales, las mínimas bajarán en la Península y, además, se podrían registrar heladas en las cumbres de los Pirineos.

Por lo demás, la predicción avanza que soplará el alisio fuerte con rachas muy fuertes en Canarias, con viento de componente norte con intervalos fuertes en Baleares y fachada oriental peninsular amainando y rolando a este, y viento moderado del noroeste en el golfo de Cádiz. A su vez, también habrá viento moderado del oeste en el Cantábrico, Estrecho y Alborán amainando y rolando a este, y viento flojo en el resto, arreciando con intervalos fuertes del sur en el litoral de Galicia.