El tiempo para hoy en España, 8 de mayo de 2025

Archivo - Varias personas caminan con paraguas el día en que han puesto en aviso amarillo a la Comunidad de Madrid por tormentas y lluvias, a 2 de mayo de 2022, en Madrid (España). La bajada de temperaturas para este 2 de mayo de manera generalizada en Es - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La lluvias y las tormentas pondrán este viernes en aviso a zonas de Aragón, Cantabria, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos por lluvias y tormentas estarán en Zaragoza; Litoral cántabro y Centro y Valle de Villaverde; Burgos, Palencia y Soria; Navarra; Álava y Vizcaya; y La Rioja.

AEMET ha señalado que este viernes será un día marcado por el posicionamiento de una borrasca al oeste de la Península que dejará un predominio de cielos nubosos o cubiertos en la mayor parte del territorio. En este marco, la excepción estará en regiones mediterráneas y nordeste, donde habrá intervalos nubosos. En la vertiente atlántica, tenderán a abrirse claros a lo largo del día.

El organismo estatal prevé que desde las primeras horas caigan precipitaciones en el cuadrante noroeste peninsular así como en Baleares, donde es probable que sean fuertes. A partir de las horas centrales y con el desarrollo de abundante nubosidad de evolución, dice que los chubascos se extenderán a amplias zonas del centro y mitad norte peninsular, aunque serán menos probables y dispersos en el extremo nordeste.

De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones irán acompañadas de tormentas y granizo ocasional, que podría ser localmente fuertes en el área cantábrica, alto-medio Ebro y entorno de la Ibérica. A lo largo del día, también podrán afectar de forma aislada a puntos de los extremos este y sureste peninsular. Además, habrá heladas débiles en el Pirineo.

En esta jornada, hay posibilidades de que se registren bancos de niebla matinales en interiores del tercio este peninsular, alto Ebro y Galicia. Por lo demás, habrá cielos nubosos o con intervalos nubosos en Canarias. En concreto, son probables las precipitaciones ocasionales en las islas montañosas, si bien los cielos estarán poco nubosos en el resto el archipiélago.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET especifica que las máximas descenderán en la mayor parte del tercio occidental peninsular, con aumentos en el cuadrante sureste, Cantábrico oriental, nordeste de Cataluña, Cádiz y Canarias. Por otro lado, las mínimas estarán en ascenso de ligero a moderado en la mitad noroeste, de forma más acusada en el alto-medio Ebro y Cantábrico oriental.

Asimismo, señala que soplará viento flojo de norte rolando a oeste moderado en Canarias, con viento de componente este de flojo a moderado en Baleares y en general vientos flojos en la Península; de componente este en regiones mediterráneas y tercio nordeste peninsular, y de componente sur en el resto. Por la tarde arreciará, con intervalos moderadas en amplias zonas.