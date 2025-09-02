El tiempo para hoy en España, 2 de septiembre de 2025

Archivo - Varias personas caminan bajo la lluvia, a 21 de septiembre de 2024, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas máximas irán este martes en ascenso en toda la Península, salvo en el Mediterráneo, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que prevé para este martes una circulación atlántica, con la aproximación y entrada de un frente que será poco activo.

De esta forma, dejará nubosidad en el tercio noroeste así como precipitaciones que se extenderán de oeste a este por Galicia y aledaños, que serán débiles en general y que tenderán a remitir al final, salvo en Rías Baixas donde serán más abundantes.

Por otra parte, en el este de Cataluña, litoral sur de Valencia y en Baleares pueden darse chubascos matinales aislados, que se espera que sean localmente fuertes en Cataluña y sin que se descarte en Valencia.

Asimismo, se dará nubosidad de evolución en el tercio norte y Baleares, sin que se descarte algún chubasco aislado en la cordillera Cantábrica, Pirineo, este de Cataluña o en Baleares. En cuanto al resto, predominarán nubes altas que tenderá a poco nuboso de oeste a este.

En Canarias se prevé poco nuboso en general, de forma que habrá cielos nubosos en los nortes, matinales en las más orientales y posibles precipitaciones débiles que serán dispersas y ocasionales en las montañosas.

Además, AEMET prevé probables bancos de niebla matinales en el extremo norte peninsular y oeste de la meseta Norte, así como brumas frontales en el noroeste.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en aumento en general en la Península, en descenso en el área mediterránea y con pocos cambios en Canarias. Respecto a las temperaturas mínimas, aumentarán en el noroeste y descenderán en el tercio oriental y archipiélagos. No se espera superar los 34ºC y las mínimas no bajarán de 20ºC en casi todo el área mediterránea.

Por último, soplarán vientos moderados de componentes oeste y sur en litorales noroeste y meseta Norte, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en Galicia y Cantábrico occidental. Asimismo, el poniente tenderá a variable flojo en Alborán. Oeste y norte en el golfo de Cádiz. También comenzará moderado con cierzo en el bajo Ebro, tramontana en el este Baleares y con intervalos de fuerte en Ampurdán, que tenderá a establecerse componente sur en todo el área mediterránea oriental. Se espera que predomine el componente oeste flojo en el resto de la Península. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte.