Todas las ministras menos la vicepresidenta tienen actos o entrevistas programadas para este 8 de marzo

Publicado 07/03/2018 22:40:17 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de las cinco ministras del Gobierno de Mariano Rajoy participarán en actos oficiales o entrevistas este jueves, jornada en la que está convocada una huelga feministra con motivo del Día de la Mujer, y solo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha liberado totalmente su agenda.

Así, las titulares de Defensa, María Dolores de Cospedal, de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, tendrán presencia pública durante la jornada.

No será así en el caso de la vicepresidenta y ministra de Presidencia, que ha dicho que este jueves viajará a Valencia para participar en un acto del Grupo Popular Europeo, pero que no cuenta con ningún acto programado, según la agenda oficial facilitada por Moncloa.

Por su parte, la titular de Empleo, que ya anticipó que no secundaría la huelga, ha limitado su agenda para este jueves a una entrevista televisada a primera hora de la mañana. Para ella, según reconoció recientemente, "los 365 días del año son 8 de marzo" y durante cada uno de ellos trabaja "por la igualdad real entre hombres y mujeres".

La ministra de Defensa, que este miércoles ha defendido que el Día de la Mujer "no puede servir para crear fronteras ni barreras políticas ni para hacer política de partidos", asistirá este jueves al acto de conmemoración del XXX aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas que tendrá lugar en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), y también participará en Valencia en el acto del Grupo Popular Europeo.

Por su parte, la responsable de Agricultura, que apostó por una huelga a la japonesa trabando más de lo habitual, asistirá a dos actos en Madrid. A primera hora, presentará al director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos en un foro y, posteriormente, se reunirá en el Ministerio con la presidenta de la Fundación Cotec, Cristina Garmendia.

Finalmente, la ministra de Igualdad, que ya adelantó que el 8 de marzo "trabajará y conciliará como siempre", arrancará la jornada con una entrevista televisada y posteriormente viajará a Logroño, donde visitará el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja y el Hospital de San Pedro.

Han sido varias las voces de mujeres dentro del PP que públicamente habían anunciado su intención de no secundar la huelga de 24 horas convocada para este jueves ni los paros de dos horas por jornada laboral. Incluso, la ministra de Agricultura planteó una huelga a la japonesa, trabajando más de lo habitual.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitió este martes que no se identificaba con este planteamiento. "No me reconozco en la afirmación de la huelga a la japonesa que ha dicho o no algún miembro de mi partido. No me reconozco", dijo Rajoy en la sesión de control al Gobierno en el Senado.

En cuanto al presidente del Ejecutivo y el resto de miembros varones de su gabinete, los titulares de Exteriores, Alfonso Dastis, de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Energía, Álvaro Nadal, no tienen actos oficiales programados en su agenda para esta jornada.