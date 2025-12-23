Todas las TV privadas y públicas generalista salvo la vasca EiTB emitirán mañana el mensaje de Nochebuena del Rey

Archivo - El Rey Felipe VI se dirige a la nación en un mensaje televisado, por la crisis del coronavirus, en el palacio de La Zarzuela el 18 de marzo de 2020. - Casa de S.M. el Rey - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Todas las televisiones privadas y públicas, salvo la vasca EiTB, emitirán este 24 de diciembre el tradicional mensaje de Nochebuena de Felipe VI, según han adelantado los distintos medios.

De este modo, cadenas generalistas de ámbito estatal públicas y privadas, autonómicas públicas integradas en la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos (FORTA), y otras como el Canal Extremadura, la privada Castilla y León Televisión o Navarra Televisión, emitirán el tradicional discurso navideño del Rey, a partir de las 21.00 horas, del 24 de diciembre.

A través de RTVE, así como en Antena 3, Telecinco, laSexta, Cuatro y Trece los espectadores podrán seguir el discurso del monarca, que habitualmente repasa los temas que más repercusión han tenido en la sociedad a lo largo del año, a la vez que desea unas felices fiestas a todos los españoles.

En el ámbito autonómico, también ofrecerán el discurso de Felipe VI, que suele grabarse días antes de Nochebuena, televisiones y radios como las de Andalucía, Madrid, Valencia, Galicia, Castilla-La Mancha, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias o Murcia.

Un año más, la pública vasca EiTB no da cabida al mensaje del monarca en su programación del 24 de diciembre, mientras que en Cataluña, como en los últimos años, el discurso del Rey se emitirá por el canal 3CatInfo, nueva denominación del canal 3/24 de noticias.