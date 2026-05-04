Tolón considera "esencial" el diálogo con los sindicatos para avanzar hacia un sistema educativo "más justo"

Tolón dice que el diálogo con los sindicatos es "esencial" para avanzar hacia un sistema educativo "más justo". - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha señalado este lunes que el diálogo con las organizaciones sindicales es una pieza "esencial" para avanzar hacia un sistema educativo "más justo y equilibrado".

Así se ha expresado durante una reunión con el secretario general de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), Enrique Ríos, y la vicepresidenta, Olga Fuentes, para analizar los principales retos de la enseñanza concertada y privada.

Durante la misma, Tolón ha reconocido el trabajo que FSIE desarrolla en la representación de los profesionales del sector y su implicación en la mejora de sus condiciones laborales.

Además, ha reafirmado la voluntad del Ministerio de seguir trabajando "desde el diálogo, el respeto institucional y la corresponsabilidad" para garantizar una educación "de calidad y unas condiciones dignas para quienes la hacen posible".

GLOBAR TEACHER PRIZE

Por otro lado, la ministra ha recibido y dado la enhorabuena a dos profesores españoles que han quedado finalistas del Global Teacher Prize, según ha informado Educación. Este es un galardón internacional que busca "reconocer la labor de docentes que han realizado una contribución destacada a la profesión".

Se trata de la profesora de dibujo en el IES Julio Verne de Leganés (Madrid), Ana Hernández --que quedó entre los diez primeros--, y el docente y responsable de tecnología educativa en el colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, Cristian Ruiz --que quedó entre los 50 primeros. Ambos obtuvieron sus posiciones entre más de 5.000 nominaciones y solicitudes procedentes de 139 países.

Hernández cuenta con más de dos décadas de experiencia docente y está vinculada al IES Julio Verne desde hace más de diez años. Su trabajo se centra en un modelo de codocencia e interdisciplinariedad con varios docentes trabajando simultáneamente con grupos amplios de alumnado. Según Educación, su proyecto ha recibido reconocimientos como el premio de innovación educativa de la Fundación Atresmedia (2019) y el premio SIMO Educación (2021).

Por su parte, Ruiz centra su trabajo en torno a la enseñanza de ciencias de la computación desde edades tempranas, el desarrollo de espacios de creación tecnológica (MakerSpace) y la integración de la inteligencia artificial con enfoque educativo y ético. Ha estado vinculado a iniciativas europeas como la EU Code Week y programas Erasmus+. De acuerdo con el Ministerio, obtuvo el Premio al Mejor Docente STEAM en el II Congreso Nacional STEAM --organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza-- celebrado en 2025.

El Global Teacher Prize fue creado en 2014 por la Varkey Foundation. Empezó a concederse en 2015 y cuenta con el apoyo de la UNESCO. El premio, dotado con un millón de dólares (854.728 euros), persigue reconocer el papel de los docentes en la sociedad, visibilizar buenas prácticas educativas a nivel internacional y reforzar el prestigio de la profesión docente. El fallo de la edición de 2026 se dio a conocer el 5 de febrero en la Cumbre Mundial de Gobiernos celebrada en Dubái (Emiratos Árabes Unidos).