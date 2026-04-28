Tolón señala a Madrid por la FP: "Es inaceptable ofrecer formación técnica en espacios que no cumplen condiciones"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, comparece ante la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España).- Isa Saiz - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha advertido este martes en el Senado, en relación al futuro decreto que regulará la expansión de la Formación Profesional (FP), de que "resulta inaceptable que se ofrezca formación técnica en espacios que no cumplen con las condiciones para garantizar un aprendizaje de calidad". Posteriormente, la ministra ha señalado concretamente a la Comunidad de Madrid.

"No podemos consentir que las personas que se van a encargar del mantenimiento de nuestros vehículos o de nuestra higiene bucal no hayan sido formados con los medios que se requieren para el desempeño de su trabajo en el siglo XXI", ha subrayado Tolón durante su intervención ante la Comisión de Educación del Senado respecto al decreto anunciado el pasado mes de febrero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de "poner límites" a la apertura de centros privados de FP y evitar "chiringuitos".

Ya en la réplica, la ministra ha apuntado concretamente a la Comunidad de Madrid. "No podemos consentir que alguien reciba una formación técnica en espacios sin formación, sin las condiciones mínimas como está ocurriendo en algunas comunidades, concretamente en la Comunidad de Madrid", ha incidido Tolón cuando la senadora 'popular' Cristina Díaz Moreno ha recalcado que el hecho de que la FP privada haya crecido "no demuestra que sus estándares sean peores, y mucho menos que exista una crisis de calidad".

También desde el PNV han reclamado que cualquier medida estatal que afecte a la organización del sistema de FP se trabaje con su participación, "especialmente cuando tiene impacto presupuestario y requiere planificación en los centros".

En cualquier caso, Tolón ha recordado que el Ministerio está trabajando en un Real Decreto destinado a asegurar que la expansión de este tipo de educación se produce "con las máximas garantías de calidad para el alumnado".

En este sentido, ha recalcado, como ya explicó en el Congreso, que este nuevo marco normativo va a reforzar especialmente las garantías en la modalidad a distancia y en la oferta privada, "fijando criterios comunes de funcionamiento y fortaleciendo aspectos esenciales como la tutoría, como es la evaluación y la formación en empresas".

Asimismo, ha insistido en que se incorporarán requisitos orientados a asegurar una oferta "suficiente" y que los itinerarios formativos son "coherentes" para que el crecimiento del sistema "se produzca con orden y con calidad".

Por otro lado, la ministra ha reiterado que espera contar con el apoyo de los grupos parlamentarios para sacar adelante el proyecto de ley para bajar ratios en Edudación y fijar un tope de horas docentes. "Esperamos contar con el apoyo de los grupos. Créanme que esto es muy importante porque los docentes lo están esperando", ha asegurado.

Así, ha insistido en que el proyecto de ley que baja ratios es "fundamental", no porque lo diga el Gobierno, sino "porque lo está pidiendo la comunidad educativa" cuando la portavoz de EAJ-PNV, Etxano Varela, ha reclamado que iniciativas como la bajada de ratios reconozca "el ámbito competencial".

"Tenemos que de alguna forma volver a poner al profesor en su sitio y no llevar a cabo todo lo que hizo el PP cuando gobernaba. Todos los recortes, toda la subida de ratios y toda la subida de horas", ha señalado Tolón.

En esta línea, ha insistido en que está trabajando en otras medidas para mejorar las condiciones del profesorado. "Se están trabajando también en otras medidas relacionadas con el profesorado, como son la formación inicial y el marco de las competencias, el acceso a la función pública docente, la carrera profesional y la formación continua y las medidas dirigidas a reducir la burocracia", ha señalado.

Respecto a las ratios en la educación infantil de 0-3 años, la ministra ha recordado que el Gobierno también se ha comprometido a impulsará este mimos año un nuevo programa de cooperación territorial dotado con 175 millones de euros para los próximos dos años para facilitar que las familias con menores recursos puedan acceder a estas plazas sin asumir ningún coste.

EDUCACIÓN 0-3 AÑOS: "CENTRO DE LA ACCIÓN POLÍTICA"

"Este Gobierno ha situado la educación de 0 a 3 años en el centro de la acción política", ha recalcado en un momento en el que CGT y CC.OO han convocado huelga general en este ciclo el próximo 7 de mayo, unas protestas que en el caso de la Comunidad de Madrid se extienden desde hace cuatro semanas.

Por otro lado, ha reiterado que el Ejecutivo aprobará "próximamente" un Plan Estratégico de Educación Inclusiva. "Señorías, la diversidad en nuestras aulas es la nueva normalidad y el objetivo es claro, fortalecer un sistema educativo más inclusivo, mejor coordinado y que garantice de forma efectiva los derechos de todo el alumnado", ha subrayado.

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL "NO VAN A CERRAR"

Previamente, ha recalcado que no se van a cerrar los centros de educación especial. "Estos centros cumplen un papel importante en la escolarización del alumnado que necesita apoyos más intensivos a la vez, que son una referencia en el apoyo de los centros ordinarios. Por tanto, no se van a cerrar los centros de educación especial, señorías", ha sentenciado para añadir que se reconoce su labor, su función como centros de referencia y apoyo a los centros ordinarios.

Tolón también ha recordado que la semana pasada tuvo la ocasión de presentar ante el Observatorio Estatal para la Convivencia Escolar un protocolo marco para la revisión y la mejora de la atención y prevención ante los casos que puedan surgir de acoso y ciberacoso, que "a su vez va a servir, de apoyo a las comunidades autónomas".

Durante el debate, Tolón ha remarcado que el PP "desmanteló el sistema educativo" cuando gobernó y "quitó el carácter educativo" a la Educación infantil. A su vez, ha reprochado a los 'populares' que justo Galicia y Andalucía "hayan devuelto fondos europeos para la creación de plazas públicas" de cero a tres años.

Así ha respondido al portavoz 'popular' Francisco Joaquín Camacho Borrego, que le ha echado en cara que el Gobierno "ni tan siquiera cumple" con la igualdad en el trato de las CCAA para la aplicación de los fondos europeos para conseguir la educación gratuita de 0 a 3 años para todos los españoles.

"Me alegra que al País Vasco le permitan adaptar esos fondos a la realidad de su modelo educativo. Pero ¿por qué no tienen el mismo trato, por ejemplo, con Andalucía?", ha inquirido el senador.

MODELO LINGÜÍSTICO CATALÁN Y 'MOSSOS' EN LAS AULAS

La ministra no ha querido comentar cuestiones "judicializadas", como la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) "que ha ordenado la aplicación inmediata de una sentencia que desmantela el decreto que protegía al catalán como lengua vehicular en las escuelas catalanas".

Aún así, ha recordado al portavoz de ERC que ha traido a colación la sentencia, Jordi Gasseni, que el modelo educativo español "se basa en tres principios claros". "Garantizar los conocimientos del castellano, proteger y promover las lenguas cooficiales como patrimonio y asegurar que el alumnado termine la enseñanza obligatoria dominando ambas lenguas oficiales allí donde existen", ha matizado.

Ante el portavoz de Junts, que ha cuestionado el despliegue de 'mossos' en algunos institutos catalanes, la ministra se ha remitido al Protocolo contra el Acoso Escolar aprobado hace una semana. "Como Gobierno hemos querido hacer nuestro protocolo que a las CCAA les va a servir para llevar a cabo cualquier iniciativa (...) para que no se produzcan los hechos lamentables que estamos viendo", ha señalado.