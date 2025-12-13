Tormentas, nevadas, oleaje y viento activarán alertas este domingo en Galicia, mitad sur, Canarias, Ceuta y Melilla

Archivo - Varias personas hacen fotos del oleaje, a 23 de octubre de 2025, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La previsión para este domingo de tormentas, nevadas, oleaje y viento activará alertas de diversa consideración en Galicia, mitad sur de la Península, Canarias, Ceuta y Melilla, según la predicción estatal de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, las provincias andaluzas de Almería y Granada estarán en alerta naranja por tormentas y oleaje, mientras que las de Cádiz y Málaga limitarán el riesgo a alerta amarilla. De su lado, Albacete, Murcia y la provincia de Valencia estarán en alerta naranja por fuertes precipitaciones, mientras que las de Castellón, Alicante y Lugo se quedarán con la alerta amarilla.

A su vez, Ceuta y Melilla estarán en riesgo por las lluvias y fenómenos costeros, una coyuntura que también se dará, aunque con alerta naranja, en el archipiélago canario, concretamente, en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Además, Aemet ha emitido un aviso especial hasta el lunes por la borrasca Emilia, que dejará una situación de inestabilidad en buena parte del país de la mano de los citados fenómenos meteorológicos.

A partir de este domingo se espera un incremento de la inestabilidad en el área mediterránea, con precipitaciones que podrán dar lugar a acumulados significativos en áreas del este peninsular; de hecho, se pueden sobrepasar mañana en el área del Levante los 180 litros acumulados en 12 horas, acompañadas por tormentas y ocasionalmente con granizo.

Asimismo, se espera que la inestabilidad en al archipiélago canario tienda a remitir de este a oeste y el viento amaine, si bien aún podrán continuar las precipitaciones con menor intensidad, finalizando así este episodio de fenómenos adversos en Canarias.

Por el contrario es probable que durante la jornada dominical, con el desplazamiento hacia el noreste de la baja en altura asociada a Emilia, junto al predominio de vientos de levante húmedos en niveles bajos, se produzca un significativo aumento de la inestabilidad en áreas del este peninsular y Alborán.

También se espera que las precipitaciones más intensas, fuertes o muy fuertes, localmente torrenciales en Valencia, además de persistentes y acompañadas de tormentas, se registren en puntos del este de Andalucía, sureste de Castilla-La Mancha y Murcia, donde se superarán los 80-100 l/m2 en 12 horas, y provincia de Valencia, donde se podrían acumular localmente más de 180 l/m2 en 12 horas, continuando el episodio durante las primeras horas del lunes 15.

Aemet ha recordado que, debido a la incertidumbre inherente a este tipo de situación, pequeños cambios en la posición de la baja en altura, y/o de la configuración del viento en niveles bajos, puede ocasionar variaciones en la localización e intensidad de las precipitaciones.

Por otra parte, predominarán los cielos nubosos o cubiertos en el centro y mitad sureste peninsular, archipiélagos y ciudades autónomas, con una tendencia a abrirse claros en el este de Canarias y suroeste peninsular y a nublarse en el nordeste, mientras que en el resto habrá un predominio de cielos poco nubosos y con intervalos de nubosidad baja matinal.

Las temperaturas máximas se ampliarán en el Cantábrico, archipiélagos y Melilla, en tanto que se esperan pocos cambios en el resto predominando los descensos.

En el otro extremo del mercurio, las mínimas se suavizarán en Canarias y entorno de la Ibérica sur, y se agravarán en el cuadrante noroeste y tercio sur y pocos cambios en el resto, pudiendo darse una situación de heladas débiles en montañas de la mitad norte y también localmente en la meseta Norte.

El viento soplará moderado de norte en Canarias con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes al principio, con un pedominio de vientos de componente este en el resto del país.

Se esperan vientos moderados en Baleares, litorales peninsulares y buena parte interiores de la mitad sur, rolando a sur en Galicia y Cantábrico, mientras que se darán intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán con probables rachas muy fuertes y, en el resto de la geografía nacional, serán en general flojos.

LUNES 15

Con la mira ya en el lunes 15, de acuerdo al aviso especial, la entidad ha expuesto que las precipitaciones fuertes o muy fuertes y las tormentas se extenderán también a Alborán occidental, Cataluña y, especialmente, Castellón, donde los acumulados se espera que superen los 80-100 l/m2 en 12 horas.

A su vez, el paso de un sistema frontal provocará que las precipitaciones afecten a buena parte de la Península, aunque esperándose los mayores acumulados en las zonas mencionadas.

A partir del martes 16, una nueva perturbación atlántica se descolgará de la circulación general, dando lugar a precipitaciones intensas en el área mediterránea; esto, unido al paso del frente que se inició el día anterior, provocará que nuevamente las precipitaciones se extiendan por gran parte de la Península y Baleares.