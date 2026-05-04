Torres sobre la visita del Papa a Canarias: "Se puede ser más o menos religioso, pero es un hito histórico"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - EUROPA PRESS

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado este lunes su "alegría" por la visita del Papa. "Se puede ser más o menos religioso, nada es religioso, pero es un hito histórico", ha afirmado.

En una entrevista en 'COPE Canarias', recogida por Europa Press, el ministro ha señalado que "nunca ha estado en Canarias" y va a conocer lo que es el fenómeno migratorio. "Conocerá esta isla y sabrá de la gran sociedad que hay en esta tierra, que es acogedora, que es solidaria y que el sentido es ejemplar", ha subrayado.

Preguntado por los ataques de Vox a la Iglesia Católica a cuenta de la regularización de migrantes y el apoyo que han mostrado los obispos, el titular de la cartera de Política Territorial ha calificado de "ejemplar" la intervención del obispo de Canarias, José Mazuelos, defendiendo que habría que meter a los críticos en un cayuco durante cinco días y sin comer.

Torres ha añadido que no entiende la "actitud de un partido como el de la ultraderecha" que está "deshumanizando a otros". "No tiene nada que ver con la calidad religiosa, y por tanto, mi aplauso a quienes defienden desde la Iglesia algo justo y es que todos somos iguales", ha manifestado, para después preguntarse qué hubiera sido de los canarios que emigraron o de los venezolanos que viven en la actualidad en Canarias si se les hubiera aplicado la 'prioridad nacional' que defiende Vox.

De este modo, el ministro ha insistido en que la regularización "está bien siempre", independientemente del partido político que la promueva, "porque lo dice hasta la propia Iglesia, lo dice hasta la patronal", entre otras razones, para "mantener el Estado del Bienestar".

Finalmente, sobre la coincidencia con la Iglesia en esta cuestión, Ángel Víctor Torres, ha declarado: "Con menos o más sentimientos religiosos, hay cuestiones que forman parte de la humanidad y del sentimiento humanitario y no podemos tener diferencias".