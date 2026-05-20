Un total de 1.200 jóvenes salesianos se inscriben para participar en la vigilia y la misa con el Papa

Programa de visita del Papa León XIV. - SALESIANOS

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.200 jóvenes del Movimiento Juvenil Salesiano (MJS) se han inscrito para participar en Madrid en la vigilia y la misa que oficiará el Papa los días 6 y 7 de junio.

Con motivo de esta visita, el sábado 6 de junio, de 12 a 16 horas, Salesianos Atocha de Madrid acogerá un encuentro de jóvenes del MJS. La basílica de María Auxiliadora será el escenario de una oración vocacional inspirada en el lema de la visita papal, 'Alzad la mirada'. En un ambiente de oración y reflexión, los participantes escucharán testimonios de jóvenes salesianos recientemente ordenados diáconos o próximos a realizar su profesión perpetua.

Tras el encuentro, los jóvenes se desplazarán juntos hasta las inmediaciones de la plaza de Lima para participar en la vigilia con el Papa.

En respuesta al llamamiento realizado por la diócesis de Madrid, diversas presencias salesianas abrirán sus puertas para acoger a jóvenes procedentes de distintas diócesis y movimientos de toda España que participarán en los actos de la visita de León XIV.

Las casas salesianas de Aranjuez y las de Madrid (Atocha, Carabanchel, Estrecho, San Blas, Paseo de Extremadura y Vallecas) acogerán a cerca de 1.300 peregrinos.

En el caso de Salesianos Atocha, además de recibir a unos 700 jóvenes del MJS --la mayoría llegados ya desde la tarde del viernes--, se han habilitado 2.000 plazas para la denominada "noche al raso", tal como ha solicitado la organización de la visita, para facilitar la acogida de jóvenes de diferentes diócesis durante la noche del 6 al 7 de junio.

Los jóvenes del MJS participarán también, acompañados por un numeroso grupo de salesianos, en la eucaristía presidida por el Santo Padre en la plaza de Cibeles el domingo 7 de junio. A ellos se unirán numerosos fieles de parroquias salesianas.

Asimismo, la tarde del lunes 8 de junio, un grupo de unos 50 salesianos participará en el encuentro previsto en el estadio Santiago Bernabéu. Entre ellos estarán José Carlos Sobejano, provincial de Salesianos Santiago el Mayor, miembros del consejo provincial y superiores de distintas comunidades salesianas.

En Barcelona, la casa salesiana de Rocafort reunirá el 9 de junio por la mañana a un centenar de jóvenes del MJS en un encuentro de oración previo a su participación conjunta en la vigilia organizada en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Diversas entidades salesianas participarán también en varios encuentros de carácter social previstos durante la visita de León XIV.

El 6 de junio, junto a otras entidades sociales, participarán cinco personas destinatarias de proyectos de Pinardi BoscoSocial (Salesianos) y de Valsé y Valponasca (Salesianas), acompañadas por dos educadores. En el acto institucional estará presente una representación de la Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales Salesianas (CEPSS), integrada por cinco personas, entre ellas la salesiana Mª Ángeles García, presidenta de la entidad.

Además, el encuentro previsto el 11 de junio en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, reunirá al Papa con personas migrantes, trabajadores y voluntarios. Entre los participantes habrá unos 70 miembros de la Fundación Canaria Maín, de las Salesianas, en su mayoría personas migrantes, para visibilizar las tragedias de la ruta atlántica y reclamar un trato digno para las personas migrantes.

Al día siguiente, el 12 de junio, la plaza del Cristo de La Laguna, en Tenerife, acogerá un encuentro de León XIV con iniciativas locales dedicadas a la integración de las personas migrantes. El salesiano José Luis Aguirre intervendrá en nombre de los Salesianos y de la Fundación Don Bosco Salesianos Social para presentar el trabajo que se desarrolla en este ámbito. En el acto participará también el provincial salesiano Fernando Miranda.

Ese mismo día, alrededor de 800 personas de la Familia Salesiana se han inscrito ya para participar en la eucaristía de despedida.

VOLUNTARIOS Y PARTICIPACIÓN MUSICAL

De las casas salesianas de Madrid se han inscrito cerca de 150 voluntarios que colaborarán en tareas de acogida, organización de eventos y apoyo técnico durante la visita del Papa.

Asimismo, un grupo de educadores, animadores y alumnos de centros salesianos formará parte del gran coro dirigido por el sacerdote Toño Casado que animará el encuentro del lunes 8 de junio en el estadio Santiago Bernabéu.

Este mismo grupo formará el coro que despedirá a León XIV de Madrid durante el encuentro con voluntarios previsto para la mañana del martes 9 en IFEMA.