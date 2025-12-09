Un total de 14 personas han muerto en las carreteras en el Puente de la Constitución, una de ellas, motorista

Archivo - Tráfico en la carretera A-1 a su paso por el kilómetro 16, a 7 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). La Dirección General de Tráfico ha pedido que las personas que estén de viaje durante este Puente de la Constitución adelanten el retorno a - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas han muerto en once siniestros mortales en las carreteras españolas durante el puente de la Constitución-Inmaculada. Se trata de un fallecido menos que en el de 2024, aunque no son comparables porque el año pasado hubo un día festivo más.

En cuanto a los usuarios vulnerables, según el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), este puente ha muerto un motorista. En cambio, de los quince fallecidos de 2024, seis eran usuarios vulnerables: cuatro motoristas, un conductor de ciclomotor y un peatón.

Entre las 15.00 horas del viernes 5 y las 24 horas del lunes 8 de diciembre se han registrado ocho siniestros en vía convencional y tres en autopista y autovía. Entre los siniestros ha habido cinco salidas de la vía y cinco colisiones.

La siniestralidad ha tenido lugar en Don Benito (Badajoz), Campillo de Arenas y Porcuna (Jaén), Alcaucín, Marbella y Ronda (Málaga), Estepa y Utrera (Sevilla), Cuevas de Almudén (Teruel), Almudévar y Biescas (Huesca).

En el acumulado anual hasta el 8 de diciembre se llevan contabilizados 1.055 fallecidos en siniestros de tráfico, 31 en lo que va de diciembre. Hasta el 9 de diciembre de 2024, sumaban 1.082 personas fallecidas.