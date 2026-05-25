Un total de 14 personas murieron este fin de semana en accidentes de tráfico, entre ellas, 5 motoristas

Archivo - Autopista 'Y'. Carreteras asturianas. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 14 personas han fallecido este fin de semana en 13 siniestros mortales en las carreteras españolas, entre ellos, cinco motoristas y dos peatones, según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT).

El departamento que dirige Pere Navarro ha detallado que 12 de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre los accidentes ha habido seis salidas de la vía, cuatro colisiones y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Polop (Alicante), Santa María del Camí (Baleares), El Brull y Jorba (Barcelona), San Sadumiño (A Coruña), Garriguella (Girona), Motril (Granada), Lepe (Huelva), Patones (Madrid), Tineo (Asturias), San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), Sanxenxo y Vilanova de Arousa (Pontevedra).

En el acumulado anual hasta el 24 de mayo se llevan contabilizados 335 fallecidos en las carreteras españolas, 65 muertes en lo que va de mayo, según los datos de la DGT, recabados por Europa Press.