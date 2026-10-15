Un total de 1.775 personas murieron en siniestros de tráfico en vías urbanas y carreteras en 2025, un 1% menos

Archivo - Numerosos vehículos circulan por la A4, a 14 de agosto de 2026, en Madrid (España). Tráfico pone en marcha una nueva Operación Especial con motivo de la festividad nacional del 15 de agosto, que comienza a las 15:00 horas de este viernes 14 y se - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.775 personas fallecieron en siniestros de tráfico ocurridos tanto en vías urbanas como interurbanas durante 2025, lo que supone un descenso del 1% y diez fallecidos menos que el año anterior, según el 'Balance de Seguridad Vial 2025' de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El pasado año otras 9.888 personas sufrieron heridas que requirieron ingreso hospitalario, lo que supone un incremento del 3% con respecto a 2024 con 327 hospitalizados más.

En 2025 se registraron 478,6 millones de desplazamientos de largo recorrido por vía interurbana, un 3,4% más que el año anterior.

De este modo, España cerró 2025 con una tasa de mortalidad vial de 36 fallecidos por millón de habitantes, una cifra inferior a la del año anterior, por debajo de la media de la Unión Europea (43).

Además, el pasado año se colocó por delante de países como Austria (43), Italia (49), Francia (49) o Portugal (55) y por detrás de otros como Suecia (20), Dinamarca (23), Alemania (34) y Países Bajos (35).

Según ha destacado Tráfico, este resultado "adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta el contexto específico de nuestro país, con un parque de 5,96 millones de motocicletas y ciclomotores --modos especialmente vulnerables-- y la afluencia de más de 90 millones de turistas al año, lo que incrementa notablemente la exposición al riesgo vial en nuestras carreteras y ciudades".

Respecto a las vías urbanas, el pasado año se registraron 67.616 siniestros en zonas urbanas, con 496 fallecidos y 5.034 que requirieron ingreso hospitalario, lo que refleja un aumento tanto de las víctimas mortales del 0,4% (2 fallecidos más) y de los heridos graves del 0,2% (+9) respecto a 2024.

Los datos publicados por la DGT muestran que el 65% de todos los siniestros viales en España se producen en ciudades, que acumulan el 28% del total de fallecidos y representan algo más de la mitad de los heridos graves (51%).

"Esta aparente contradicción puede deberse a la menor velocidad media de circulación, pero también pone de manifiesto que, aunque se pierdan menos vidas, la siniestralidad vial en ciudad sigue dejando secuelas graves y duraderas"m ha explicado.

USUARIOS VULNERABLES EN LAS CIUDADES

En 2025, un 81% del total de fallecidos en vías urbanas eran usuarios vulnerables, con 15 muertes más que en 2024.

Los peatones siguen siendo un año más los más afectados, con 222 muertes que suponen el 45% del total, seguidos por 132 motoristas (26%), 29 ciclistas (6%) y 21 usuarios de vehículos de movilidad personal (4%). Además, el 15% de las personas fallecidas (73 en total) viajaban en turismos.

Por tipo de siniestro, el atropello a peatones fue el tipo de siniestro más letal en las ciudades, con un 43% del total de víctimas mortales; seguido de las salidas de vía, que causaron el 22% de las muertes en ciudad (111), un 4% más que en 2024.

Las colisiones laterales y frontolaterales fueron responsables del 11% de los fallecimientos en ciudad, con 8 muertes menos que el año anterior.

USO DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

En 2025, el 30% de las personas fallecidas en vías urbanas no utilizaban los accesorios de seguridad obligatorios, como casco o cinturón.

Por tipo de vehículo, los datos muestran diferencias significativas: entre los ciclistas fallecidos, 12 no llevaban casco; en los usuarios de vehículos de movilidad personal (VMP), 13 de las 21 víctimas mortales carecían de protección.

Finalmente, entre ocupantes de turismos, 26 de las 73 personas fallecidas (45%) no llevaban puesto el cinturón de seguridad. En el caso de los motoristas, 7 de los 132 fallecidos no hacían uso del casco en el momento del siniestro.