Un total de 240 personas han muerto en las carreteras españolas este verano, 10 más que en 2025

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Un total de 240 personas han muerto en las carreteras españolas durante el verano de 2026 --en los meses de julio y agosto--, 12 más que en 2025, lo que supone un aumento del 4% respecto a las 230 que fallecieron el año pasado.

Así lo ha avanzado este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha presentado el balance provisional de la siniestralidad vial registrada en las carreteras españolas durante los pasados meses de julio y agosto, junto al director general de Tráfico, Pere Navarro y la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo.

Durante los meses de julio y agosto otras 926 personas resultaron heridas graves y requirieron de hospitalización, un 10% menos que en el mismo periodo del año anterior en un contexto de aumento de la movilidad en el que los desplazamientos de largo recorrido han aumentado un 1,5% y superado los 102 millones de movimientos. Por meses, agosto concentró el mayor volumen de movilidad, con 52,5 millones de desplazamientos, frente a los 49,5 millones contabilizados en julio.

"ESTE HA SIDO UN MAL VERANO"

"Este ha sido un mal verano" en el que cada día han fallecido cuatro personas por accidentes de tráfico, ha señalado Marlaska, aunque ha matizado que, en cuanto a motoristas, es la primera vez que se rompe la tendencia al alza con 54 fallecidos, 18 menos que en 2025. Según ha dicho, se trata del primer verano desde 2014 en el que la media diaria de motoristas fallecidos desciende por debajo de una víctima al día.

Esta reducción se ha concentrado especialmente en Galicia, Andalucía, Madrid y Cataluña. No obstante, el ministro ha advertido de que este colectivo continúa siendo especialmente vulnerable, ya que la mitad de los motoristas fallecidos perdió la vida durante el fin de semana, en carretera convencional y por salida de vía.

En el conjunto de los usuarios vulnerables, se ha observado un descenso de fallecidos. Durante los dos meses han muerto 92, doce menos que en 2025, lo que supone un descenso del 12%. En conjunto, este colectivo representa el 38% del total de fallecidos en carretera, siete puntos menos que el verano anterior.

Respecto a los peatones, 26 personas fallecieron por atropello, tres más que el pasado verano. Catorce de estos atropellos se produjeron en autopista y autovía y doce en carreteras convencionales. Entre las víctimas mortales figura un operario de conservación de carreteras. Especialmente preocupante resulta la siniestralidad nocturna: de los 17 peatones fallecidos durante la noche o el crepúsculo, 13 no llevaban prendas ni elementos reflectantes.

También ha aumentado el número de ciclistas fallecidos, con 12 víctimas mortales, frente a los nueve del verano anterior. Tres de ellos no utilizaban casco.

REDUCIR LA TASA DE ALCOHOL

Asimismo, el ministro ha afirmado que es "inconcebible" que 1 de cada 5 fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba puesto el cinturón de seguridad "que les habría salvado la vida", siendo 25 las víctimas mortales que viajaban en turismo y furgoneta que no llevaba el dispositivo de seguridad.

"No usar el cinturón de seguridad multiplica por dos el riesgo, el alcohol, por tres", ha insistido Marlaska. Por ello, ha indicado que en este periodo de sesiones se impulsará una proposición de ley para rebajar a 0,2 gramos por litro la tasa de alcohol permitida al volante.

En este sentido, el titular de Interior ha expresado que "confía" en que "ningún grupo parlamentario quiera someter a cambalaches políticos inconfesables la aprobación de una norma que solo tiene como objetivo salvar vidas humanas".

"Ha llegado, sin duda alguna, el momento de corregir esta anomalía normativa y situarnos a la vanguardia contra la inseguridad vial, también en el del alcohol", ha afirmado el ministro, que ha insistido en que "más de 6 millones de controles de alcohol se hacen al año en ese sentido. Son labores de prevención y que nos permitan la sanción porque el cumplimiento de la ley y la sanción es una forma de prevenir", ha añadido.

Por otra parte, según el informe provisional, el día con más fallecidos se registró el viernes 13 de agosto, con diez víctimas mortales. Por el contrario, durante dos jornadas del mes de julio no falleció ninguna persona en carretera.

En cuanto al comportamiento de la siniestralidad, ha sido desigual entre los dos meses. Julio cerró con 110 fallecidos, el tercer registro más bajo desde que existen estadísticas, según la DGT, y el segundo menor de la última década, mientras que agosto registró un repunte hasta convertirse en el mes de agosto con mayor número de víctimas mortales de los últimos diez años, con 130 fallecidos.

Atendiendo al tipo de accidente, la salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro con mayor número de víctimas mortales. Este verano se registraron 88 fallecidos en este tipo de siniestros, 14 menos que en 2025, aunque siguen representando el 37% del total. Las colisiones frontales causaron 54 fallecidos, uno más que el pasado verano, y suponen el 23% de todas las víctimas mortales.

Respecto a la edad de los fallecidos, la siniestralidad ha aumentado entre los más jóvenes. El grupo de 15 a 24 años registró este verano 31 víctimas mortales, ocho más que en 2025. No obstante, el mayor número de víctimas continúa concentrándose entre las personas de 45 a 54 años, con 49 fallecidos, también ocho más que el verano pasado.

A nivel territorial, la Comunidad Valenciana registra el mayor repunte, con 25 fallecidos frente a los 13 de 2025 (+12), seguida de Murcia, con 12 frente a los cuatro del año pasado (+8), y de Madrid, con 17 frente a los 12 anteriores (+5). En sentido contrario, Andalucía es la comunidad con mayor descenso, con 38 fallecidos frente a los 48 de 2025 (-10), seguida de Cataluña, con 19 frente a los 28 del verano anterior (-9), y de Galicia, con 17 frente a los 21 registrados en 2025 (-4).

El responsable de Interior ha destacado también que, a 31 de agosto, el número acumulado de personas fallecidas en siniestros de tráfico ascendía a 734, frente a las 750 contabilizadas en la misma fecha de 2025 (un 2% menos), situando al conjunto del año dentro del margen de más menos el 5% que los expertos consideran compatible con una situación de estabilidad estadística de la siniestralidad.

INCENDIOS FORESTALES Y ECLIPSE

Durante la presentación de los datos, el ministro del Interior ha recordado cómo los incendios forestales, en especial los de Ávila, Madrid, Castellón, Huelva y Huesca, "han vuelto a condicionar" el trabajo diario de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de la propia Dirección General de Tráfico, que de forma coordinada han realizado y señalizado los cortes de carretera, las recomendaciones en paneles de mensaje variable y la difusión de información a la población en tiempo real sobre el estado del tráfico y las carreteras cortadas por los incendios.

Durante los dos meses de verano, se han cortado un total de 2.640 kilómetros de carreteras por incendios, afectando a 227 vías. El día 27 de julio se produjo el máximo de carreteras cortadas, con 850 kilómetros.

El ministro se ha referido también al eclipse del 12 de agosto, un fenómeno que condicionó la movilidad y para el que la DGT, en coordinación con la Agrupación de Tráfico, desplegó un dispositivo especial de seguridad vial para garantizar la seguridad y facilitar los accesos a los principales puntos de observación.

Durante la jornada se monitorizaron 2,3 millones de desplazamientos, tanto los movimientos de largo recorrido como los accesos a las zonas de observación. El momento de mayor intensidad se registró tras la finalización del eclipse, entre las 21:00 horas y la medianoche, cuando el volumen de tráfico aumentó un 25,7% con respecto a un día de referencia.