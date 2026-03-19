Un total de 25 autoridades de protección de datos europeas analizarán la transparencia de las organizaciones

Archivo - Detalle de la tecla Windows en un ordenador portátil. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 autoridades de protección de datos europeas participarán en una acción coordinada para conocer cómo cumplen las organizaciones con sus obligaciones de transparencia e información.

Así lo ha explicado la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que ha detallado que la iniciativa forma parte del marco de actuaciones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD) de 2026.

El Reglamento General de Protección de Datos garantiza que las personas estén informadas del tratamiento de sus datos (arts. 12, 13 y 14), siendo un elemento fundamental de la transparencia y del control de la propia información personal, según ha recordado la AEPD.

En este contexto, la Agencia analizará las prácticas de una muestra de responsables del tratamiento, tanto del sector público como privado, para conocer buenas prácticas e identificar oportunidades de mejora relacionadas con el cumplimiento de estas obligaciones.

Los resultados de esta acción se analizarán de manera coordinada y las Autoridades podrán decidir sobre posibles acciones adicionales de supervisión y aplicación en sus respectivos países. Además, los resultados serán agregados.

Finalmente, el Comité publicará un informe sobre el resultado de este análisis una vez concluidas las acciones.