Un total de 28 personas mueren en la carretera esta Semana Santa, siete menos que en la del año anterior

Se han producido 15,4 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 5,7% menos que en Semana Santa de 2023

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 personas han fallecido en las carreteras españolas durante la Semana Santa de 2024, que ha registrado 25 siniestros viales entre las 15.00 horas del viernes 22 de marzo y hasta la medianoche del lunes 1 de abril, lo que supone un descenso de siete víctimas mortales con respecto a la Semana Santa de 2023.

Según los datos provisionales difundidos por la Dirección General de Tráfico (DGT), esta cifra se ha registrado en un contexto en el que los movimientos de largo recorrido se han reducido un 5,7 por ciento. En concreto, durante los 10 días y medio de operación, se han registrado 15,4 millones de desplazamientos.

Así, el departamento que dirige Pere Navarro ha precisado que en la Semana Santa de 2024 han crecido las víctimas mortales en autopista o autovía, con dos fallecidos más que en la del año anterior. No obstante, la distribución de fallecidos en autopistas o autovías frente a las carreteras convencionales se mantiene estable (30 frente a 70).

También han crecido las muertes por colisión frontal (+2) y por colisión trasera y múltiple (+1), mientras que han caído los fallecidos por salidas de vía, con 17 muertes frente a las 25 de la Semana Santa de 2023.

Por medio de desplazamiento, los datos de Tráfico indican que nueve de los fallecidos esta Semana Santa eran usuarios vulnerables (5 motoristas, 3 peatones y 1 ciclista). Además, crecen los fallecidos en camión (4 frente a 1 en 2023) y descienden los que lo hacen en turismos (11 frente a 20 en 2023).

En cuanto a los grupos de edad, la DGT ha informado de que la franja que ha registrado un mayor aumento de fallecidos ha sido la de 55 a 64 años, con diez víctimas mortales frente a las dos del año pasado, siendo, además, el grupo de edad que representa el mayor número de personas fallecidas.

Respecto al tramo horario con más siniestralidad, Tráfico ha detallado que, como suele ser habitual, la franja horaria que mayor número de personas fallecidas ha registrado en la Semana Santa de 2024 ha sido la comprendida entre las 7.00 y las 13.59 horas, con once víctimas mortales.

Asimismo, siete de los once fallecidos en turismos y furgoneta de los que se conoce el uso del cinturón, no lo utilizaban (6 muertos en turismo y 1 en furgoneta). "Se trata de la proporción más elevada de los últimos diez años, con excepción de 2020", ha alertado la DGT, que ha añadido que El Viernes Santo (29 de marzo) fue el día en el que más víctimas mortales se produjeron, con siete fallecidos.

Por comunidades autónomas, Andalucía es la región que ha registrado un mayor número de personas fallecidas con ocho víctimas mortales, además de ser la que más aumenta con respecto al año pasado. También crecen en Canarias, con tres fallecidos frente a los cero que se registraron en la Semana Santa de 2023, y en Castilla y León, con un fallecido más que el año pasado (5 frente a 4).

SINIESTRALIDAD DE MARZO

La DGT también ha hecho públicos este martes los datos de siniestralidad del mes de marzo, donde se han registrado 84 siniestros mortales en los que han perdido la vida 96 personas, 17 más que en el mismo mes de 2023. La movilidad ha aumentado un 4,9% respecto a marzo del año anterior, registrándose 37,2 millones de desplazamientos de largo recorrido.

En el mes de marzo han aumentado especialmente los fallecidos en autopistas y autovías, con 33 muertes frente a las 17 del mismo periodo de 2024. En el resto de vías interurbanas han fallecido 63 personas, una más que en marzo de 2023.

Por medio de desplazamiento, los colectivos que incrementan su siniestralidad son los que se desplazaban en turismo, con doce fallecidos más que en el mismo mes de 2023 (47 frente a 35), así como los peatones, con siete fallecidos más (16 frente a 9).

Han crecido tanto las colisiones frontales como las colisiones laterales y frontolaterales, con 21 y 15 personas fallecidas respectivamente. En cambio, la salida de vía, a pesar de ser el tipo de siniestro que mayor número de fallecidos registra (33), experimenta un descenso de una muerte menos que en marzo de 2023.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, en marzo, 19 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente sistema de seguridad en el momento del siniestro: 14 usuarios de turismos y dos de furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad y dos usuarios de bicicleta y uno de moto no llevaban puesto el casco.

Por regiones, Andalucía vuelve a ser la comunidad autónoma que experimenta un mayor crecimiento en la siniestralidad, con doce fallecidos más que en el mismo mes de 2023.

El día con más víctimas mortales fue el martes 19, con nueve fallecidos. En contraposición, en marzo hubo cinco días en los que no se registraron víctimas mortales por siniestros en carretera, según ha detallado la DGT.

Por último, en lo que va de año (hasta el lunes 1 de abril a las 24.00 horas), se han producido en las carreteras españolas 237 accidentes mortales en los que han muerto 263 personas, lo que supone 32 fallecidos más (+14%) que en la misma fecha del año pasado.