Un total de 31 ONG se unen para crear la Alianza por la Restauración de la Naturaleza en España

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 31 organizaciones sociales y ecologistas se han unido en España para lanzar este martes la Alianza por la Restauración de la Naturaleza, que la que "quieren situar la restauración ecológica en el centro de las políticas públicas". De cara a los próximos meses, centrarán sus esfuerzos en la elaboración del Plan Nacional de Restauración --que España debe aprobar antes de finales de agosto-- y en desarrollar propuestas concretas que puedan traducirse en "actuaciones reales sobre el terreno".

Este Plan responde al Reglamento Europeo sobre la Restauración de la Naturaleza, que obliga a los Estados miembros a restaurar al menos el 20% de las áreas terrestres y marinas antes de 2030, así como a avanzar hacia la recuperación de la totalidad de los ecosistemas degradados antes de 2050. Según recuerdan las organizaciones, los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) muestran que "únicamente el 9% de los hábitats a nivel español se encuentran en buen estado".

Entre sus prioridades inmediatas, la Alianza quiere impulsar un Plan Nacional de Restauración "ambicioso y coherente" con el Reglamento europeo, que esté basado en la "mejor evidencia científica y en la eliminación efectiva de impactos". Además, busca integrar la restauración en las políticas sectoriales y en la planificación territorial y marina, "conectando los marcos estatales con las realidades locales".

Asimismo, aboga por fomentar una cultura de la restauración ecológica mediante sensibilización, educación ambiental y generación de conocimiento compartido; así como por eliminar los subsidios que incentivan la degradación ambiental y reorientar los recursos públicos hacia actividades compatibles con los objetivos de recuperación ecológica. Por último, insiste en la importancia de garantizar el principio de no deterioro como condición indispensable para asegurar mejoras duraderas en los ecosistemas.

En concreto, forman parte de la Alianza AEMS Ríos Con Vida, Aliança per l'Aigua, Amigas de la Tierra, Asociación española de Educación Ambiental, Asociación Galega de Custodia do Territorio, Barrios por el Clima, Bluewave Alliance, CCOO, CIREF, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Equilibrio Marino, Fridays For Future, Fundación Entretantos, Fundación Global Nature, Fundación Internacional para la Restauración de Ecosistemas (FIRE), Fundación Marilles.

Además, también están dentro Fundación Montescola, Fundación Nueva Cultura del Agua, Fundación Oso Pardo, Fundación SAVIA, Fundación Trashumancia y Naturaleza, Greenpeace España, Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa - Mallorca, Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa - Menorca, Grup d'Estudis de la Naturalesa de la Naturalesa de les Pitiüses - Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa Eivissa, OceanCare, Oceana, SEO/BirdLife, UGT y WWF.