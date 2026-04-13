Un total de 44.000 alumnos de 12 años se someten a la misma prueba este año para evaluar el sistema educativo

Archivo - Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 44.000 alumnos de sexto de primaria --es decir, de doce años-- de 891 centros educativos --tanto públicos como privados-- de todas las comunidades autónomas (CCAA) participarán en la Evaluación General del Sistema Educativo entre el 7 de abril y el 29 de mayo de 2026, según informan a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En cada centro educativo seleccionado se llevará a cabo la evaluación durante una mañana.

Educación recuerda que el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica en los decretos de desarrollo curricular de la LOMLOE incluye ocho competencias. De entre ellas, esta Evaluación General comprende pruebas de cuatro (comunicación lingüística, STEM, plurilingüe y digital). Éstas se complementan con cuestionarios de contexto dirigidos al alumnado seleccionado y sus familias, al profesorado de 6º de Educación Primaria y al director o directora del centro.

Por su parte, el cuestionario para el profesorado que atiende a las diferencias individuales (Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, equipo de orientación, etc.) incluye preguntas adicionales específicas sobre la inclusión educativa. De acuerdo con Educación, se han introducido preguntas sobre inclusión en todos los cuestionarios "siguiendo el Marco para analizar la inclusión en el sistema educativo".

En total, participarán 50 colegios de cada comunidad autónoma y 50 alumnos por centro (excepto en Ceuta y Melilla, en donde participan todos los centros).

La aplicación se coordina desde el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) y es completamente externa, según fuentes del Departamento ministerial. En concreto, Educación aclara que el trabajo de campo se llevará a cabo por la UTE formada por ODEC y Random, para la coordinación de la aplicación, codificación de preguntas abiertas y gestión de datos, y Sigma Dos para realizar el trabajo de campo.

El Ministerio recalca que la evaluación se orienta al análisis del sistema educativo en su conjunto. Tiene carácter informativo, formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto de la comunidad educativa.

INFORME EL PRÓXIMO AÑO

Los resultados se analizarán el curso que viene con un modelo de informe que el Ministerio diseñará junto a las CCAA para ofrecérselo a la comunidad educativa. Fuentes del Ministerio indican que ésto permitirá guiar las decisiones de política educativa para la mejora del sistema.

Sin embargo, no se ofrecerán resultados individualizados o de centros educativos ya que para ello se tienen las Evaluaciones de diagnóstico. "Las familias tendrán acceso al informe general, como toda la comunidad educativa. Pero los informes individualizados y de centro no tienen sentido en un contexto en el que cada estudiante hace una parte de la prueba. La prueba debe analizarse en conjunto", explican.