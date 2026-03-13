Un total de 61 personas ha fallecido ahogada en los dos primeros meses de 2026

Archivo - Playa de Canarias. - CANARIAS 1500 KM DE COSTA - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 61 personas ha fallecido ahogada hasta el 7 de marzo en 88 incidentes registrados, según datos provisionales del Observatorio de Prevención de Riesgo y Accidentes. Del total de fallecidos, 44 eran hombres y 17 mujeres. Entre ellos los muertos hay también un menor de 18 años.

El pasado fue precisamente un verano negro en cuanto a ahogamientos, ya que se registró el número más alto de la serie histórico (308 muertos). En total, en todo 2025 se produjeron 514 muertes por ahogamiento, lo que sitúa a este año como el cuarto peor desde 2013, solo superado solo superado por 2017 (546), 2019 (543) y 2024.

Los datos de 2025 reflejaban una marcada desigualdad por sexo, al igual que los provisionales de 2026. En 2025, el 79 % de las víctimas fueron hombres (407) frente al 21 % de mujeres (107), diferencia especialmente visible entre los 20 y los 45 años.

En el grupo de menores de 0 a 4 años, la mayoría de los ahogamientos se produce en piscinas privadas. El informe correspondiente a 2025 señala que el 100 % de estos casos está relacionado con la ausencia o fallo en la supervisión de adultos responsables.

Este fenómeno refleja una percepción errónea de seguridad en el entorno doméstico y el Observatorio ha advertido de que la experiencia demuestra que "la vigilancia constante es el principal elemento preventivo, ya que unos segundos de distracción pueden ser suficientes para que se produzca un incidente grave".

Aunque las cifras más elevadas se registran en personas mayores de 60 años, especialmente en el grupo de 70 a 74 años (50 fallecidos), el riesgo no se limita a un único perfil poblacional.

Entre los 15 y los 59 años también se mantiene un número constante de víctimas. Por ello, el informe propone sustituir la idea de "perfil de riesgo" por la de "picos estadísticos", subrayando que el ahogamiento puede afectar a cualquier grupo cuando se combinan conductas de riesgo y ausencia de medidas preventivas.

Territorialmente, las comunidades con mayor número de fallecidos en 2025 fueron Andalucía (98), Canarias (76), Galicia (61) y Comunidad Valenciana (61).