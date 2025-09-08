Un total de nueve personas fallecieron este fin de semana en accidentes en las carreteras españolas

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9 personas han fallecido este fin de semana como consecuencia de ocho accidentes mortales ocurridos en vías interurbanas en España, entre ellas, cuatro motoristas.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), seis de los siniestros han tenido lugar en vías convencionales y dos, en autopista o autovía. Entre ellos, ha habido 4 salidas de la vía y 3 colisiones.

La siniestralidad ha tenido lugar en: Badajoz, Manacor (Baleares), l'Alcora (Catellón), Pol (Lugo), Los Alcázares (Murcia), Gijón (Asturias), Talavera de la Reina (Toledo) y Aldaia (Valencia).

La DGT ha informado de que el único de estos accidentes con dos fallecidos ha sido el siniestro ocurrido en Manacor.

Con estos accidentes, asciende a 775 el número de fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras españolas, desde que comenzó el año hasta el 7 de septiembre.

Hasta el momento, los meses más negros de 2025 han sido julio y agosto, con 114 víctimas mortales en siniestros de tráfico en vías interurbanas, seguido de marzo, con un total de 102 fallecidos. Mientras, los meses con menos víctimas mortales fueron abril, con 76 fallecidos, y febrero, con 69.