Un total de 9 personas murieron este fin de semana en las carreteras españolas, entre ellas, dos motoristas

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de nueve personas han muerto este fin de semana en nueve siniestros de tráfico en las carreteras españolas. Entre las víctimas ha habido dos motoristas.

Según datos publicados por la Dirección General de Tráfico (DGT), recogidos por Europa Press, seis de los siniestros han tenido lugar en vías convencionales y tres en autopista o autovía. Este fin de semana, entre los siniestros han habido seis colisiones y dos salidas de la vía.

La siniestralidad ha tenido lugar en Vitoria-Gasteiz (Álava), Benissa (Alicante), Cabrera de Mar (Barcelona), Condado de Treviño (Burgos), Cáceres (Cáceres), Borrassa (Girona), Oliva (Valencia), Traspinedo (Valladolid) y Zaragoza (Zaragoza).

En el acumulado anual hasta el 21 de septiembre se llevan contabilizados 839 fallecidos en las carreteras de España, 92 en lo que va de septiembre.