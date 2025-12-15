Tráfico realizará esta semana más de 35.000 pruebas de alcohol y drogas al día a conductores

Archivo - Varios agentes de la Guardia Civil realizan un control de alcohol y drogas en el kilómetro 13,600 de la carretera A-1, a 23 de diciembre de 2021, en Madrid (España). La DGT ha puesto en marcha la operación especial con motivo de las fiestas navi - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las policías de tráfico realizarán desde este lunes más de 35.000 pruebas de alcohol y drogas diarias a conductores para evitar siniestros viales en una nueva la campaña de control de la Dirección General de Tráfico (DGT) que durará hasta el próximo domingo 21 de diciembre.

En la presentación, el jefe provincial de Tráfico de Madrid, Cristóbal Cremades, ha afirmado que "un año más, el consumo de alcohol se mantiene como segunda causa concurrente más frecuente en los siniestros mortales, habiendo estado presente en el 12% del total de siniestros con víctimas de 2024 y en el 28% de aquellos que registraron víctimas mortales, con 273 casos asociados, 27 más que en 2023".

A lo largo de esta semana, agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) y policías locales establecerán puntos de control en todo tipo de carreteras, así como en los cascos urbanos, y a cualquier hora del día para "evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras".

En este sentido, Tráfico ha argumentado que, según la Memoria 2024 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico, casi la mitad (48,2%) de los conductores fallecidos en carretera en 2024, que fueron sometidos autopsia y a un análisis toxicológico dieron positivo en alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación, frente al 53,6 % del año 2023.

Además, ha añadido que el estudio comparativo de los últimos once años del número de conductores con resultados toxicológicos positivos muestra un incremento en el año 2024 del 7,2% con respecto al año 2014.

BAJADA DE LA TASA DE ALCOHOL

En la actualidad, el Congreso está tramitando la Proposición de Ley sobre la reducción de la tasa máxima de alcohol al volante para todos los conductores a 0,10 mg/l de aire esperado, alineándose con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea y el Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

"Esta tasa ya está implementada desde hace años en países como Suecia y Noruega, dos de los países europeos que tienen los mejores datos del mundo en seguridad vial y siniestralidad, tal y como lo demuestran las cifras", ha añadido.

Según la DGT, la bajada de la tasa de alcohol en aire espirado de 0,25 a 0,10mg/l realizada en Noruega y Suecia en 1990 y acompañada de otras medidas complementarias, supuso una reducción del 12 por ciento en los siniestros con víctimas, una disminución de un 8 por ciento de los siniestros mortales y además se rebajaron un 16 por ciento los casos de personas que conducían bajo los efectos del alcohol.

"La única tasa segura es 0,0% ya que, aún con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, nuestro riesgo de provocar un accidente puede verse incrementado. Además, 0,0% es la tasa, tanto en sangre como en aire espirado, que deben respetar los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial", ha recordado.

Desde la entrada en vigor del Permiso por Puntos, alrededor del 12% de los infractores sancionados y del 14% de los puntos detraídos han estado relacionados con el hecho de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida y dos de cada tres delitos cometidos contra la seguridad vial están relacionados con el alcohol.