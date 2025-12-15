Ocho personas han muerto en la carretera este fin de semana, entre ellas 4 motoristas, un ciclista y un peatón

Archivo - Varios coches circulan, con motivo de la operación salida del puente de agosto, en la A5, a 14 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 8,2 millones de desplazamientos de largo recorrido coincidiendo con - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho personas han muerto este fin de semana en ocho siniestros mortales ocurridos en las carreteras españolas. Entre las víctimas, se han contabilizado cuatro motoristas, un ciclista y un peatón.

Según ha informado este lunes la Dirección General de Tráfico (DGT), cinco de los siniestros han ocurrido en vía convencional y tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido cuatro salidas de la vía, dos colisiones y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Palma (Baleares), Herencia (Ciudad Real), Coirós (A Coruña), Espeluy (Jaén), Begonte (Lugo), Fresno de Torote (Madrid), Alcalá del Río (Sevilla) y El Viso de San Juan (Toledo).

En el acumulado anual hasta el 14 de diciembre se llevan contabilizados un total de 1.080 fallecidos, de los cuales 56 han muerto en la primera quincena de diciembre, según los datos de la DGT, recogidos por Europa Press.