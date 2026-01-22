Transición Ecológica fijará el número mínimo de integrantes de las unidades de extinción de incendios

Archivo - Dos bomberos de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Cantabria trabajan en las labores de extinción de un incendio forestal en el valle de Ardisana, a 10 de marzo de 2023, en Llano, Asturias (España). - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) podrá modificar el número mínimo y máximo de integrantes de las brigadas terrestres y helitransportadas, según el Real Decreto por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales, que se publica este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor este viernes.

La nueva norma, aprobada el pasado martes en el Consejo de Ministros, faculta al Departamento encabezado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en este real decreto en el ámbito de sus competencias.

Al margen del número de integrantes de las brigadas anti incendios, también podrá ajustar los integrantes de las dotaciones autobomba y de los equipos de máquina pesada y la capacidad mínima y máxima del agua; así como el número máximo de la tripulación y de personal técnico de los helicópteros bombarderos, de los aviones bombarderos anfibios y de las aeronaves de coordinación, y las referencias a capacidad máxima y/o mínima de agua.

Aagesen avanzó el viernes anterior desde la localidad leonesa de La Robla que llevaría al Consejo de Ministros el Real Decreto, que establece un marco común de actuación para reforzar la eficacia, la seguridad y la coordinación entre las distintas administraciones y dispositivos operativos implicados en la lucha contra los incendios forestales.

Entre otras cosas, la norma también faculta a MITECO a cambiar las referencias sobre 'Letra/símbolo', 'pronunciación' y código identificativo en las comunicaciones por radio que se realicen en las labores de extinción de un incendio en el que intervengan medios de diferentes administraciones; así como la representación gráfica de cada uno de los símbolos utilizados en la elaboración de mapas operativos.

Por otro lado, el Real Decreto también establece un plazo de dos años a contar desde este viernes para que el Instituto Nacional de las Cualificaciones actualice los estándares de competencias profesionales para proponer la inclusión, en su caso, en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales, de competencias relacionadas con operaciones de coordinación y organización de medios aéreos de extinción de incendios forestales.