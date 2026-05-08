Transición Ecológica lanza la convocatoria de becas Generación COP31 para llevar a jóvenes a la próxima Cumbre del Clima

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado la convocaria de becas de formación Generación COP31 para jóvenes de entre 18 y 29 años, según ha informado este viernes. Éstas comprenden cuatro plazas y tendrán una duración máxima de cuatro meses, de septiembre a diciembre de este año. El plazo de presentación de propuestas concluirá el 8 de junio.

Con ellas, los beneficiarios podrán asistir a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebrará en Antalya (Turquía) del 9 al 20 de noviembre. De forma paralela, se dedicarán a actividades de formación y participación coordinadas por la Fundación Biodiversidad en colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático y el Consejo de la Juventud de España.

"Tras la experiencia positiva de las tres ediciones anteriores y con la convicción de que las nuevas generaciones deben reforzar su papel como actores clave en los principales foros internacionales sobre el clima, la delegación española da continuidad a esta iniciativa, apostando por fortalecer el diálogo intergeneracional", ha señalado Transición Ecológica.