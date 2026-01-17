Transportes activa 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes en las nevadas de Aragón y Castilla y León

Quitanieves. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha desplegado 633 máquinas quitanieves y 116.425 toneladas de fundentes para afrontar el temporal de nieve para este sábado para afrontar las nevadas que puedan producirse en Aragón y Castilla y León ante el aviso de nivel naranja por nevadas emitido este sábado 17 de enero por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Transportes ha realizado un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución para aquellos que circulen por carretera. Además, recomiendan consultar previamente el estado de las vías que vayan a tomar a través de los canales oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Desde las 10.30 horas de este sábado, debido a la nieve, unas 50 carreteras de ocho provincias están afectadas por el temporal. Actualmente es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en varias carreteras de Madrid y Ávila, concretamente en la AP-6 entre La Mata y Sanchidrián y en la AP-51 entre las provincias de Ávila y Segovia en el tramo Brieva-Vicolozano.

Además, se encuentra prohibido el paso a camiones o articulados en Segovia, por la AP-61, en El Espinar y Hontoria; también en Madrid y Segovia, en la A-1, entre El Molar y Cerezo de Abajo; al igual que en Ávila, en la A-50, entre la ciudad Ávila y San Pedro del Arroyo.

Igualmente, es obligatorio el uso de cadenas en las carreteras en la M-601 en Navacerrada, en la M-604 a la altura de Cotos, así como en la M-611 desde Morcuera y en la M-629 desde la localidad de Canencia.

En Cataluña, hasta seis carreteras tienen el requerimiento de usar cadenas para circular este sábado: la BV-4031 en Castellar de n'Hug (Barcelona), la GI-400 en Alp Lleida (Girona), y las carreteras en Lleida C-147 en Isil, la L-500 en Caldes de Boi, la L-504 en Lladorre, la L-510 en Alins y la N-141 desde la localidad de Bossòst.

En Salamanca, también es obligatorio el uso de cadenas en la SA-203 desde Peña de Francia. Por último, en las provincias de León y Palencia también están en alerta por nieve la CL-626 en la Espina, la CL-615 en Guardo y la CL-627 en Piedrasluengas, aunque se permite el tránsito sin ningún tipo de restricción.