Archivo - Una maquina quitanieves, a 28 de enero de 2026, en San Sebastián de los Reyes, Madrid (España). - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto este jueves en marcha la campaña de vialidad invernal 2026-2027, con 1.469 equipos quitanieves (1.438 de empuje y 31 dinámicos), 250.771 toneladas de fundentes y 3.600 profesionales del propio ministerio y de las empresas de conservación para mantener la circulación y la seguridad en la Red de Carreteras del Estado, según ha informado el departamento.

El dispositivo, con un presupuesto de 72,9 millones de euros y operativo de forma general hasta el 30 de abril, tiene como objetivo mantener los 26.564 kilómetros de carreteras, autovías y autopistas de la Red de Carreteras del Estado "en las mejores condiciones posibles de seguridad, confortabilidad y fluidez" cuando se vean afectados por la nieve y el hielo.

Para hacer frente a estos fenómenos meteorológicos, Transportes cuenta también con 519 depósitos con capacidad para 20 millones de litros de salmuera y 37 aparcamientos de emergencia que pueden albergar en conjunto a 11.670 vehículos pesados.

Entre los aparcamientos con mayor capacidad destacan Boceguillas (A-1), con 700 plazas; Belinchón (A-3), con 681; Villariezo (A-1), con 600; Villalpando (A-6), con 590; y Arévalo-Martín Muñoz de la Dehesa (A-6), con 550.

El dispositivo opera las 24 horas durante toda la campaña, con vigilancia meteorológica continua y en coordinación con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Dirección General de Tráfico (DGT), las comunidades autónomas y los ayuntamientos para anticipar actuaciones y activar los protocolos según los niveles de alerta.

Las actuaciones incluyen tratamientos preventivos y curativos frente a las bajas temperaturas y las nevadas, medidas para prevenir la formación de placas de hielo, la retirada de nieve y la información anticipada a los usuarios, con el objetivo de minimizar las alteraciones del tráfico.