El tren de borrascas deja récord de agua en los embalses: Guadalete-Barbate crece 46,3 puntos y Segura se acerca al 50%

Archivo - Vista del embalse de Alcántara, a 19 de marzo de 2025, en Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tren de borrascas que se ha registrado en España desde finales de diciembre de 2025 a mediados de febrero ha provocado que los embalses estén al 82,9% de su capacidad con 46.494 hectómetros cúbicos (hm3), lo que constituye el punto más alto para estas fechas en los últimos cuarenta años, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press.

De entre todas las demarcaciones hidrográficas, la que se ha visto más beneficiada ha sido Guadalete-Barbate, que prácticamente ha duplicado su agua almacenada entre el 30 de diciembre y el 24 de febrero: de estar al 45,5% ha pasado a encontrarse al 91,8%. Es decir, ha sumado 46,3 puntos en cuestión de unas pocas semanas.

Sin embargo, también se han dado casos destacados como el del Segura, que tradicionalmente almacena muy poca agua y que, según los últimos datos, ha pasado a registrar el 47,2% de su capacidad.

Tras Guadalete-Barbate está el Guadalquivir, que ha registrado un incremento de 35,6 puntos en el mismo espacio de tiempo (o lo que es lo mismo, ha pasado del 46,2% al 81,8%). En cifras similares se mueve el Cantábrico Occidental, que ha registrado un aumento de 35,1 puntos. A finales de diciembre estaba al 56,9%. En comparación, esta semana se encuentra al 92%.

A su vez, también ha registrado un importante aumento del agua almacenada el Duero, que ha ganado 29 puntos desde el inicio del tren de borrascas, pasando de estar al 56% a llegar al 85%. Datos similares tienen el Miño-Sil (que ha aumentado su agua almacenada en 28,6 puntos); la Cuenca Mediterránea Andaluza (27,4 puntos); y el Ebro (27,2%).

Tras ellos viene el Guadiana, que ha tenido un incremento de 25,7 puntos desde el 30 de diciembre: de acuerdo con datos de Transición Ecológica, de encontrarse al 60,4% ha pasado a estar al 86,1%. Por su parte, el Tajo ha registrado un aumento de 20,8 puntos. Por debajo de un aumento de 20 puntos ha estado Galicia Costa (19,6); el Cantábrico Oriental (16,5); las Cuencas internas del País Vasco (14,2); el Júcar (12,9) y Tinto, Odiel y Piedras (7).

Casos especialmente remarcables son los del Segura y las Cuencas internas de Cataluña. En el primero, el Segura tradicionalmente almacena muy poca agua y sin embargo ha crecido en 22,6 puntos durante el tren de borrascas, pasando de estar al 24,6% a encontrarse al 47,2%.

En el segundo, porque las Cuencas internas de Cataluña registraron una importante sequía hace sólo dos años y de acabar el 2023 al 16,9% de su capacidad han pasado a estar al 92,2% a finales de febrero (habiendo crecido en 15,4 puntos desde el inicio del tren de borrascas).