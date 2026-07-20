Tres fallecidos en otros tantos accidentes en el fin de semana de la final del Mundial

Accidente de un motorista en una foto de archivo. - GUARDIA CIVIL LA RIOJA

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han fallecido en otros tantos accidentes de circulación durante el fin de semana, entre ellos un motorista y un peatón. El domingo, día en la que se ha disputado la final del Mundial de fútbol, fue la jornada con mayor siniestralidad con dos fallecidos en otros tantos accidentes. El sábado se ha registrado un muerto en un accidente.

Dos de los siniestros han ocurrido en vía convencional y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido dos salidas de vía. Los accidentes se han registrado en Capdepera (Baleares), Rascafría (Madrid) y Montesa (Valencia).

El número de fallecidos en lo que va de año se eleva a 562 y en el tiempo transcurrido del mes de julio es de 61. Junio es hasta el momento el mes con mayor siniestralidad mortal, con 142 fallecidos, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).