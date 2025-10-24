El Tribunal de Cuentas recomienda a Transición Ecológica rediseñar la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, clausura la Alianza Global 'Sanitation and Water for All’, en IFEMA, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que rediseñe la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. "No concretó intervenciones destinadas a combatir la despoblación, sino que se quedó en una suma de actuaciones genéricas de apoyo al medio rural", ha señalado.

Así se ha expresado en uno de los informes de fiscalización que ha aprobado el Pleno del organismo, titulado 'Informe de fiscalización operativa y con enfoque evaluador del Plan de 130 medidas frente al reto demográfico (ejercicios 2021-2023)'. A lo largo del texto, ha informado de que aunque la valoración de los órganos directivos de Transición Ecológica es "muy positiva" al cierre del Plan, lo cierto es que se han quedado sin ejecutar medidas "de considerable importancia".

En este sentido, apunta a la creación del Observatorio de Reto Demográfico, el desarrollo de un Estatuto Básico de los Municipios de Menor Población o la Elaboración de una Estrategia de Turismo Sostenible España 2030. Además, señala que "sólo" el 33,7% de los 13.419 millones de euros invertidos en este plan entre el 2021 y el 2023 --es decir, 4.515 millones de euros-- han tenido un impacto alto sobre el medio rural. Mientras, el resto han sido actuaciones genéricas.

El estudio destaca que el presupuesto se destinó al fomento del empleo y el emprendimiento y a la mejora de servicios públicos y valora de forma positiva su aprovechamiento para impactar en la extensión de la conectividad por Internet y la capacitación digital de la ciudanía del medio rural. Por el contrario, incide en el "escaso" gasto destinado a vivienda y movilidad sostenible, "ámbitos esenciales para la mejor habitabilidad en el medio rural".

En líneas generales, el Tribunal de Cuentas valora la importancia de este primer plan, aunque constata diferentes dificultades para su consolidación. Entre otras cosas, advierte que se deberán de establecer fuentes de financiación alternativas que aseguren la continuidad de las medidas con impacto demográfico una vez acabe el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, del que proceden el 75% de fondos invertidos.

Al margen de mejorar el diseño de la estrategia, el organismo recomienda a MITECO que refuerce el sistema integrado de datos municipales que gestiona la Secretaría General para el Reto Demográfico y asuma el Mecanismo Rural de Garantía previsto en la Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración General del Estado.

Además, aconseja a la Secretaría General para el Reto Demográfico que complete la evaluación del plan y desarrolle uno nuevo con medidas diseñadas con perspectiva de reto demográfico. Asimismo, pide a la Comisión Delegada del Gobierno frente al Reto Demográfico que impulse medidas respecto del reto de envejecimiento.

Por otro lado, sugiere al Gobierno que revise la estructura organizativa y rango de los órganos competentes en materia de reto demográfico, que valore la vigencia de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural y la necesidad de un estatuto básico de los pequeños municipios y que inste a los órganos competentes de la Unión Europea (UE) para que valoren una mejor delimitación de los territorios que pueden acogerse a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.