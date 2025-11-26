El Tribunal de Cuentas de la UE constata resultados desiguales en reciclaje por planes de gestión "insuficientes"

Archivo - Foto de archivo de botellas de plástico. - UNIVERSIDAD DE GRANADA - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha constatado en un informe que ha publicado este miércoles que muchos países de la UE tienen dificultades para cumplir los objetivos de reutilización y reciclado de los residuos municipales y que aún dependen demasiado de los vertederos debido a las limitaciones financieras y a las "insuficiencias" de sus planes de gestión de residuos.

Además, el organismo ha lanzado un aviso sobre la viabilidad de la industria del reciclado y ha recalcado que sin suficientes instalaciones de reciclado no se pueden alcanzar los objetivos de reutilización. En este marco, ha subrayado la necesidad de proporcionar argumentos comerciales a los recicladores, empezando por identificar los retos que afectan al mercado único de los productos circulares y de las materias primas secundarias.

La investigación se ha centrado en Grecia, Polonia, Portugal y Rumanía, donde los avances en eficacia de la gestión de residuos municipales son lentos debido a la "insuficiente financiación pública y a la incapacidad de utilizar plenamente instrumentos económicos". Por ejemplo, la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR), el aumento del impuesto sobre el vertido y la aplicación de una tarifa de residuos basada en el volumen o el peso de los residuos generados.

Sobre el tema de los impuestos sobre el vertido, los auditores han recomendado que se evalúe la viabilidad de armonizar los impuestos sobre el vertido y la incineración en toda la UE ya que estas tasas varían tanto en la actualidad de un Estado miembro a otro que incluso cabe la posibilidad de que los residuos se trasladen entre países por razones económicas. Por otro lado, han observado "retrasos" en la ejecución de una serie de proyectos de gestión de residuos cofinanciados por la UE así como sobrecostes.

Stef Blok, uno de los miembros del tribunal responsable de la auditoría, ha recalcado que la circularidad es un factor "clave" para que la UE logre sus objetivos de desarrollo sostenible y que para ello debe crear las condiciones necesarias para que la industria del reciclado sea viable. "La ciudadanía y las empresas desempeñan un papel crucial. Los incentivos fiscales, además de servir para que la población pague en función del volumen o del peso de los residuos que generan, pueden constituir un incentivo para separar y reducir los residuos", ha subrayado.