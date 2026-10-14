La UE insta a nueve empresas de videojuegos como Minecraft a mostrar el precio real en dinero de las monedas virtuales

Archivo - Persona juega a un videojuego durante la feria del videojuego español 'Mad Games Show', en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos, a 11 de abril de 2026, en Madrid (España). Mad Games Show es una iniciativa conjunta de la Asociación Española - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Red de Cooperación para la Protección de los Consumidores (Red CPC) ha puesto en marcha una serie de acciones coordinadas a nivel de la Unión Europea dirigidas a nueve empresas de videojuegos como Candy Crush Saga o Minecraft, para reforzar la protección de los derechos de los jugadores con medidas como mostrar el precio real en dinero de los objetos y monedas virtuales.

Según ha informado este miércoles el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, las actuaciones anunciadas se dirigen a Crytek GmbH, InnoGames GmbH, King.com Operations (Malta) Limited, Mojang AB, Plarium Europe S.à r.l., PLR Worldwide Sales Limited, Riot Games Limited, Supercell Oy y Ubisoft EMEA SAS, que desarrollan Showdown 1896, Forge of Empires, Candy Crush Saga, Minecraft, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant, Clash of Clans y For Honor.

Las actuaciones siguen la línea de exigir a las empresas del sector de los videojuegos que apliquen la normativa europea cuando utilizan objetos de pago virtual como gemas, esmeraldas o doblones de oro, según ha explicado el departamento que dirige Pablo Bustinduy.

En concreto, las actuaciones buscan garantizar que las empresas muestren el precio real en dinero de los objetos y monedas virtuales que es necesario comprar para el desarrollo del juego; eviten el uso de múltiples objetos o los cambios entre divisas virtuales que dificulten conocer el precio real, así como diseños que empujen a una adquisición excesiva de estos objetos para avanzar o disfrutar del juego.

Además, las empresas deben ofrecer información clara antes de la compra, respetar el derecho de desistimiento y garantizar que los videojuegos incluyan medidas de protección adecuadas para personas vulnerables, especialmente la infancia.

La Red CPC --integrada por las autoridades nacionales de los distintos Estados miembros encargadas de velar por el cumplimiento de la legislación europea en materia de consumo-- ha aprobado una Declaración conjunta en la que se establece un enfoque común para proteger los derechos de las personas que juegan a videojuegos en toda la Unión Europea.