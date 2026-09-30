La UE investiga si monedas virtuales de videojuegos como Minecraft y Candy Crush violan la protección del consumidor

Archivo - El Comisario Europeo de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores, Michael McGrath, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Red europea de Cooperación para la Protección de los Consumidores (CPC, por sus siglas en inglés) ha iniciado una investigación sobre las posibles prácticas irregulares de nueve empresas creadores de juegos online como Minecraft y Candy Crush, para determinar si sus sistemas de moneda virtual y otras políticas de su oferta vulneran los derechos de los consumidores europeos.

El objetivo es aclarar cómo se venden las monedas virtuales, cómo se recopilan los datos personales de los jugadores, si los juegos incluyen diseños adictivos, cuál es la configuración estándar del control parental o el marketing directo que se aplica a los menores, entre otras cuestiones.

En este contexto, la red europea quiere garantizar que las compañías ofrecen "precios claros y transparentes", por ejemplo mostrando el precio real de las monedas virtuales y de los artículos en juego y evitar que los usuarios se vean obligados a comprar esas monedas para poder jugar.

También deben evitar las compañías ofrecer múltiples monedas que compliquen entender cuál es el precio real y no pueden forzar la compra de divisas no deseadas, mientras que deben proporcionar información clara antes de que se produzca la compra y respetar el derecho del consumidor al desestimiento.

En un comunicado para informar de la acción coordinada, el comisario de Justicia y Estado de derecho, Michael McGrath, ha destacado que la industria de los videojuegos es una parte importante de la economía digital europea y de la vida cotidiana de sus ciudadanos, pero ha advertido de que la oportunidad de poder acceder a un mercado de ese tamaño implica también "responsabilidad".

"La industria debe garantizar que sus juegos no expongan a los jugadores, especialmente a los niños, a prácticas dañinas o injustas. El juego debe ser justo y las reglas deben ser respetadas", ha apuntado el comisario irlandés, para después apuntar que el expediente lo gestionará la red --que aúna a las autoridades nacionales competentes de los 27--, con el apoyo de la Comisión Europea.

El caso se remonta a 2025, cuando la red CPC estableció un diálogo con la industria para garantizar el cumplimiento de las reglas en materia de protección del consumidor, pero las conversaciones no tuvieron éxito y por ello los servicios comunitarios iniciaron una supervisión más detallada videojuegos como Minecraft, Candy Crush, Showdown, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant o Clash of Clans.

Es en ese contexto en que ahora la red europea de protección del consumidor decide dar el paso de abrir investigaciones a Crytek GmbH, InnoGames GmbH, King.com Operations (Malta) Limited, Mojang AB, Plarium Europe, PLR Worldwide Sales Limited, Riot Games Limited, Supercell Oy, y Ubisoft EMEA SAS.

Con estas acciones, la Red CPC está haciendo un seguimiento de los Principios clave sobre las monedas virtuales en el juego, un conjunto de directrices sobre la legislación de la UE en materia de protección de los consumidores que promueven la transparencia y la equidad en el uso de las monedas virtuales en el juego.